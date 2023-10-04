"Закапываем себя в землю": бойцы ГУР рассказали о тренировках и "ритуальных похоронах" (фото)

По словам командира группы спецподразделения "Артан" с позывным "Саба", "похороны воина" — это древний ритуал, который помогает бойцам научиться контролировать свои эмоции и очистить сознание перед столкновением с врагом.

Украинские спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины тренируются в лесу вдали от линии фронта, чтобы подготовиться к новым боям с российскими войсками. Военнослужащие проходят обучение по различным навыкам, включая стрельбу, рукопашный бой и диверсионную деятельность и даже "похороны". Они также учатся, как выживать в дикой природе и как действовать в условиях радиомолчания. Об этом говорится в материале русской службы BBC.

"Мы готовимся к любым сценариям", — сказал один из спецназовцев. "Мы знаем, что россияне не сдаются, и мы тоже не сдадимся".

Тренировки проходят в секретном месте в лесу. Они тренируются в течение нескольких недель, прежде чем вернуться на фронт.

"Это очень интенсивное обучение", — сказал другой спецназовец. "Но мы знаем, что это необходимо, чтобы выжить".

Зачем спецназовцы ГУР закапывают себя в землю

Командир группы спецподразделения "Артан" с позывным "Саба" рассказал журналистам о том, что готовясь к выполнению специальных задач, сотрудники ГУР проводят не только физическую, но и психологическую подготовку.

В подразделении "Сабы" все бойцы проходят особую процедуру, называемую "похоронами воина". Это древний обряд, который помогает избавиться от страха перед гибелью. Первым этот ритуал проходит командир.

Боец самостоятельно выкапывает могилу глубиной в метр, а затем записывает на бумажке все то, что он считает лишним в своей жизни и готов избавиться от этого. Записку сжигают, после чего он ложится в могилу, и его закапывают. Ему предоставляют водолазную маску с трубкой для дыхания. Боец проводит в такой "тренировочной могиле" от 40 минут до четырех часов.

"Тренировочные похороны" бойцов ГУР Фото: BBC

"Закопанный под землю, ты перестаешь чувствовать свое тело и полностью теряешь контроль над ним. Это позволяет оценить свою способность контролировать эмоции и мысли. Наша работа требует полного самоконтроля и доверия к товарищам, которые должны вытащить тебя из могилы. Ты полностью зависишь от других", — рассказывает "Саба".

Он отмечает, что после многих лет тренировок он уже не ощущает страха, выполняя это упражнение. Это стало для него как навык, подобный стрельбе. По его словам, необходимо проводить такую тренировку раз в неделю или две для поддержания навыка.

Решение включать данное упражнение в подготовку спецназовцев ГУР принимает каждый командир самостоятельно. Эта практика помогает им выдерживать огромные физические и психологические нагрузки.

"Мы закапываем себя живьем в землю, чтобы примириться со смертью. После этого мы готовы к выполнению специальных задач. Когда ты принимаешь, что смерть может подстерегать тебя, ты можешь спокойно и эффективно выполнять свою работу", — подытожил "Саба".

Напомним, 4 октября стало известно о проведении успешной спецоперации ГУР МО по десантированию спецназовцев на западном побережье Крыма. Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, российские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе.

Напомним также, что глава ГУР Кирилл Буданов раскритиковал действия военных спецподразделения Kraken, которые в Харькове напали на полицейских на блокпосту и угрожали им оружием.