"Не характерно для HIMARS": ООН опровергла заявление России об "ударе" по колонии в Еленовке

Состояние двухъярусных кроватей внутри, радиус поражения и размеры остаточного кратера, а также повреждения на стенах, крыше, потолке и окнах казармы, как указано в отчете, не свидетельствуют о применении боеприпаса американского производства.

Даже одна ракета РСЗО HIMARS выпущенная по колонии в оккупированной Еленовке вызвала бы более серьезные разрушения, чем они есть на самом деле. Степень повреждений стен, крыши, потолка и окон казармы, не характерны для поражения боеприпасами HIMARS. Состояние двухъярусных кроватей внутри, радиус поражения и размеры остаточного кратера также об этом свидетельствуют. Об этом говорится 4 октября в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По мнению специалистов международной организации, даже одна такая ракета, вероятно, вызвала бы большие разрушения. Кроме того, свидетели рассказали, что слышали несколько взрывов.

Анализ видео и фото с места происшествия показал, что боеприпас прошел через крышу, а двигался с востока на запад. Точное место и тип оружия его происхождения определить экспертам не удалось.

В отчете ООН прямо не указано, что в трагедии виновата РФ. Документ отмечает, что за безопасность военнопленных отвечает государство, которое держит в плену.

В докладе отмечается, что Россия нарушила нормы международного гуманитарного права, поскольку удерживала военнопленных вблизи линии фронта. Россияне отказались предоставить представителям ООН доступ к месту происшествия.

Отчет ООН по колонии в Еленовке — реакция Украины

Омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram отметил, что в таком серьезном отчете, ООН "не может составить 2+2", понять, что виновата в трагедии только РФ. Он выразил надежду, что в следующем отчете ее представителям хватит мужества прямо об этом написать. У сознательных людей и организаций никаких сомнений нет в том, кто именно стоит за этим циничным военным преступлением.

""Почерк" РФ уже знает весь мир", — заявил Лубинец.

Убийство военнопленных в Еленовке

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года, на территории Волновахской колонии №120, известной как Еленовская, произошло массовое убийство военнопленных. При взрыве в бараке погибли по меньшей мере 53 азовца, еще 140 получили ранения различной степени тяжести. Сразу после обстрела российская сторона обвинила Украину, отметив, что это она использовала американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Напомним, 28 мая 2023 года назван первый ответственный за массовое убийство военнопленных. Бывший милиционер из Горловки Сергей Евсюков, который возглавлял колонию в Еленовке, получил подозрение.