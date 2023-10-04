Германия передаст Украине новые комплексы ПВО для защиты Одесской области, — СМИ

По словам журналистов, ВСУ получат одну дополнительную установку IRIS-T, а также более дюжины систем Gepard. Новые системы должны прибыть в Украину уже к концу 2023 года. Затем Германия отправит IRIS-T после изготовления.

Германия планирует передать Украине дополнительные средства ПВО для защиты Одесской области от российских воздушных атак. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, Берлин хочет помочь Киеву защитить зерновую инфраструктуру в Одессе. Поэтому ВСУ получат одну дополнительную установку IRIS-T, а также более дюжины систем Gepard. Они должны обеспечить прикрытие грузов, которые направляют в Румынию вдоль южного побережья Украины.

Сообщается, что новые системы должны прибыть в Украину уже к концу 2023 года. Затем Германия отправит IRIS-T после изготовления.

Источники не раскрыли журналистам, какие именно маршруты будут прикрывать новые системы ПВО.

Немецкий депутат Маркус Фабер, который является членом комитета по обороне нижней палаты парламента Германия, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и Gepard, а также дополнительные боеприпасы.

Напомним, что 2 октября стало известно, что Германия передала Украине оборудование для танков Leopard и вездеходы Bandvagn. В новую партию вошли радиостанции для тяжелой бронетехники, тягачи, полуприцепы, автомобили, гусеничные вездеходы Bandvagn 206 (BV206) и другое оборудование. В новую партию вошли радиостанции для тяжелой бронетехники. Гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) в целом отправили 14 единиц. Мостоукладчик Biber, две инженерные машины WISENT 1 также теперь в украинской армии.