"Попытка защитить": Россия выводит свои корабли из оккупированного Крыма, – ISW

Аналитики полагают, что удары Украины по российскому флоту вынуждают РФ отводить свои судна, однако оккупанты, вероятно, продолжат использовать порт в Севастополе.

Несколько кораблей Черноморского флота Российской Федерации были переведены из порта во временно оккупированном Крыму в порт Новороссийск, что в Краснодарском крае РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 4 октября.

Аналитики отметили, что российские военные перебросили из Севастополя в Новороссийск не менее 10 судов. ВС РФ недавно отвели из Крыма фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подводные лодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

В отчете также упоминается о том, что на спутниковых снимках от 2 октября российский патрульный корабль проекта 22160 впервые появился в порту Феодосии. Как отмечают аналитики, россияне, вероятно, перебрасывают подразделения ЧФ из Севастополя на базы в более глубоком тылу.

Авторы отчета полагают, что отвод кораблей из оккупированного полуострова, вероятно, является "попыткой защитить их от продолжающихся ударов Украины по российским объектам в оккупированном Крыму".

"Возможно, российские войска временно перебрасывают некоторые корабли в Новороссийск после многочисленных ударов по объектам ЧФ в Севастополе и его окрестностях, но, скорее всего, будут продолжать использовать порт Севастополя, который остается базой ЧФ", — говорится в отчете.

Независимый аналитик и бывший офицер ВМС Норвегии Торд Аре Иверсен указал на то, что после украинских атак дислокация российских кораблей обычно активизируется, однако потом все равно возвращается к обычному режиму.

Напомним, 3 октября младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Силам обороны Украины удалось нанести "функциональное поражение" Черноморскому флоту Российской Федерации.

Ранее, 27 сентября, спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что после того, как по зданию штаба Черноморского флота в оккупированном Севастополе был нанесен ракетный удар, наблюдается затишье военно-морской деятельности противника.