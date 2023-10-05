Воевать не откажется: РФ накапливает силы для масштабного наступления, — эксперт

По словам Александра Коваленко, подразделения ВС РФ лишь на две трети укомплектованы бронемашинами различных видов, но это не означает, что Кремль в ближайшее время откажется от проведения боевых действий.

В РФ пытаются пустить в ход все резервы, чтобы восстановить потери живой силы и техники, которые уничтожаются на поле боя в Украине. В частности, строят завод для выпуска дронов-камикадзе и восстанавливают изготовление танков. Военный эксперт Александр Коваленко заверил, что этих усилий недостаточно для нового наступления, но это не означает, что война прекратится. Об анализе ситуации с точки зрения эксперта пишет портал "24 канал".

Коваленко уверен, что РФ не имеет возможности вновь наступать на украинском фронте. Для этого у нее нет достаточного количества бронемашин, артиллерии, живой силы. По его словам, российский военно-промышленный комплекс работает на полную мощность. Однако выяснилось, что он не способен восстановить выпуск всей номенклатуры техники, необходимой для войны.

"Сейчас [россиянам — Ред.] едва-едва хватает сил, чтобы хоть как-то компенсировать те потери, которые они несут. При чем по каждой номенклатуре: танки, ББМ, артиллерия. Они не то что компенсируют — у них возникает дефицит", — пояснил эксперт.

Наступление ВС РФ в Украине: детали

Украинский эксперт перечислил, какие именно проблемы имеет ВПК РФ, пытаясь продолжить войну. Из-за этого, какие бы усилия не прилагали для производства или восстановления бронетехники, мощностей не хватает: "у них нет ни одного подразделения, которое имеет полную штатную комплектацию", — заявил он. Наполненность техникой у отдельных подразделений ВС РФ — на уровне 70%.

В итоге, Кремль не имеет достаточно боевых бронированных машин разных видов: мало выпускает бронетранспортеров, бронемашин пехоты, бронетехники. Также проблемы с артиллерией. Чтобы восстановить утраченное, россияне обращаются к старым запасам, которые хранятся на складах и полигонах с советских времен. Однако и этого не хватает.

Следовательно, резюмировал Коваленко, РФ наступать не может: "Они на это просто не способны. У них сами по себе возможности военно-промышленного комплекса снижаются".

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус 3 октября рассказал СМИ, что война в Украине не прекратится в ближайшее время, потому что Россия воевать не прекратит.

"Это наш долг вместе с нашими партнерами и союзниками гарантировать и достичь того, чтобы все мы поддерживали Украину стабильно, а не только в краткосрочной перспективе", — пояснил политик.

Отметим, немецкие СМИ проанализировали российские возможности по выпуску новых танков. Выяснили, что РФ планирует возобновить выпуск Т-80, поскольку мощности для Т-72 и Т-90М загружены полностью. Кроме того, исследовали спутниковые фотографии полигонов, где стоит российская техника. Заметно, что количество бронемашин за год уменьшилось вдвое.

Напоминаем, в ночь на 5 октября ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а также ракетами. О взрывах сообщили жители двух городов — Миргорода и Кропивницкого. Тем временем беспилотники неизвестного происхождения угрожали Курской области России: информацию подтвердил местный губернатор.