БПЛА атаковали Курскую область: в регионе частичный блэкаут, — губернатор

По данным российского чиновника Романа Старовойта, дроны ударили по объектам инфраструктуры сразу в трех районах Курской области. В атаке он традиционно обвинил Украину.

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Ночью 5 октября беспилотные летательные аппараты атаковали Курскую область Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram.

В атаке дронов он обвинил Украину.

"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах", — сказал Роман Старовойт.

По его словам, после атаки произошло отключение света. Однако аварийные бригады уже начали восстановление электроснабжения.

Напомним, 29 сентября военный эксперт и аэроразведчик Андрей Коваленко заявил, что войну уже чувствуют на территорию России, в частности в Курске, Подмосковье, Туле. Кроме этого, беспилотники почти ежедневно атакуют Вооруженные силы Российской Федерации в зонах боевых действий.

В ночь на 29 сентября беспилотники атаковали Курскую область. В Министерстве обороны России сообщили, что якобы "пресекли" попытку атаки и сбили 11 беспилотников. Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что один из дронов сбросил взрывчатку на местную подстанцию, в результате чего загорелся пожар, а без света остались пять населенных пунктов. Украинские СМИ со ссылкой на СБУ отметили, что к блэкауту в Курской области причастна украинская спецслужба. Позже стало известно, что БПЛА СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста".