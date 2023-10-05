Мобилизация в Украине: когда женщины могут получить повестки

До 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться, не подавая военный билет, но работодатель их будет предупреждать, что будет обязан сообщить о них ТЦК и СП.

С 1 октября женщины с медицинским и фармацевтическим образованием в возрасте от 18 до 60 лет обязаны стать на учет в Терцентры комплектования. Впрочем, это не значит, что женщину сразу мобилизуют. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По его словам, взятие женщин-медиков и женщин-фармацевтов на воинский учет не имеет ничего общего с мобилизацией. Она определена в Законе "О воинской обязанности и военной службе" еще с 1992 года.

"В пункте 11 ст.1 меняли перечень специальностей, но в результате на сегодня мы имеем почти то же самое, что и 31 год назад — обязательному воинскому учету подлежат женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, перечень которых утвержден Минобороны, могут стать на учет по желанию", — сказал он.

Роман Истомин отметил, что до 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться, не подавая военный билет. Впрочем, работодатель их будет предупреждать, что предприятие будет обязано сообщить о них ТЦК и СП.

Могут ли женщине вручить повестку?

Представитель Полтавского областного ТЦК отмечает, что пока во время мобилизации женщин принудительно не призывают в армию, но могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Также женщины могут добровольно подписать контракт.

"Большинство лиц женского пола, состоящих на воинском учете, имеют право на отсрочку или освобождение. В частности, в случае, если женщина одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка, ребенка с инвалидностью или является мамой троих детей. Если у супругов военнообязанных есть на иждивении несовершеннолетний ребенок, то призванным в ВСУ может быть только один из родителей. Но если ребенок в такой семье уже взрослый, и также подлежит мобилизации, то призвать могут всех троих", — говорит Роман Истомин.

Напомним, что в Раде предложили изменить возраст годности к мобилизации. Мужчины от 60 до 70 лет могут служить в ВСУ, если имеют высокую профессиональную подготовку, признаны военно-врачебной комиссией годными и изъявили личное желание служить.

Ранее сообщалось, что 2 октября экс-командир взвода "Айдара" Евгений Дикий заявил, что в ряды ВСУ нужно набрать от 800 тысяч до 1 миллиона человек для боевых подразделений. По его мнению, стране нужна большая домобилизация.