Поражение РФ: для победы в ряды ВСУ нужно мобилизовать до 1 миллиона украинцев, — экс-командир "Айдар"

Армия Украины может преодолеть проблемы с поставками западного вооружения численным преимуществом. Украине нужна большая "домобилизация", а сегодняшний подход к набору в армию, допустим в случае войны максимум на год, считает ветеран АТО Евгений Дикий.

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Вооруженным силам Украины нужно набрать от 800 тысяч до 1 миллиона человек для боевых подразделений, чтобы успешно завершить полномасштабную войну с Россией. Таким мнением поделился в общении с Фокусом ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Нужно больше людей набрать. Если бы была возможность набрать от 800 тысяч до миллиона, даже при больших проблемах с поставками западного вооружения мы бы вынесли оккупантов. Мы еще ни разу не имели количественный паритет [равенство сторон] на фронте. Часто можно встретить такие цифры — 420 тысяч россиян на оккупированных территориях и миллион у нас. Объясняю, что наш миллион включает 800 тысяч солдат ВСУ и 200 тысяч из Нацгвардии", — привел военный пример.

Дикий подчеркивает, что 420 тысяч россиян — это воюющий контингент. В эту цифру не входят специалисты тылового обеспечения, раненые и военные медики, которые часто находятся за пределами Украины.

"А миллион у ВСУ — это те, что на фронте и в тылу. Вся военная логистика, медицина, те, кто лечатся от ранений и не списаны с армейского учета. У нас 420 тысяч на фронте не было ни разу, мы даже не приблизились к такой цифре", — добавил ветеран.

Западные союзники дают только вооружение и не собираются решать проблемы Украины с численностью армии. Стране нужна большая домобилизация, добавил он.

"Сейчас всеобщая мобилизация в Украине проходит по принципу латания дыр от потерь. А надо резко увеличить численность воюющей армии. Сегодняшний подход был допустим, когда мы думали, что большая война продлится год. Тех, кто уже воюет полтора года, надо отправить домой на отдых и восстановление", — сказал Дикий.

По оценкам военного, если сейчас поставить задачу обучить всех мобилизованных, за полгода ее удастся выполнить.

Фокус ранее писал о предложении Великобритании восполнить потери в рядах армии Украины за счет молодежи. В свежих кадрах нуждаются отряды морской пехоты, десантно-штурмовые войска и спецназ.

Верховная Рада предлагает снять возрастные ограничения для службы в ВСУ мужчинам старше 60 лет. Военным рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава возрастной ценз хотят поднять с 60 до 65 лет, а для высшего военного руководства — с 65 до 70 лет.