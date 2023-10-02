Поразка РФ: для перемоги до лав ЗСУ потрібно мобілізувати до 1 мільйона українців, — екскомандир "Айдару"

Армія України може подолати проблеми з поставками західного озброєння чисельною перевагою. Україні потрібна більша "домобілізація", а сьогоднішній підхід до набору в армію припустимий у разі війни максимум на рік, вважає ветеран АТО Євген Дикий.

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Збройним силам України потрібно набрати від 800 тисяч до 1 мільйона осіб для бойових підрозділів, щоб успішно завершити повномасштабну війну з Росією. Такою думкою поділився у спілкуванні з Фокусом ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Потрібно більше людей набрати. Якби була можливість набрати від 800 тисяч до мільйона, навіть при великих проблемах з поставками західного озброєння ми б винесли окупантів. Ми ще жодного разу не мали кількісний паритет [рівність сторін] на фронті. Часто можна зустріти такі цифри — 420 тисяч росіян на окупованих територіях і мільйон у нас. Пояснюю, що наш мільйон включає 800 тисяч солдатів ЗСУ і 200 тисяч із Нацгвардії", — навів військовий приклад.

Дикий підкреслює, що 420 тисяч росіян — це воюючий контингент. У цю цифру не входять фахівці тилового забезпечення, поранені та військові медики, які часто перебувають за межами України.

"А мільйон у ЗСУ — це ті, що на фронті і в тилу. Уся військова логістика, медицина, ті, хто лікуються від поранень і не списані з армійського обліку. У нас 420 тисяч на фронті не було жодного разу, ми навіть не наблизилися до такої цифри", — додав ветеран.

Західні союзники дають тільки озброєння і не збираються вирішувати проблеми України з чисельністю армії. Країні потрібна велика домобілізація, додав він.

"Зараз загальна мобілізація в Україні проходить за принципом латання дірок від втрат. А треба різко збільшити чисельність армії, що воює. Сьогоднішній підхід був допустимий, коли ми думали, що велика війна триватиме рік. Тих, хто вже воює півтора року, треба відправити додому на відпочинок і відновлення", — сказав Дикий.

За оцінками військового, якщо зараз поставити завдання навчити всіх мобілізованих, за півроку його вдасться виконати.

Фокус раніше писав про пропозицію Великої Британії заповнити втрати в лавах армії України за рахунок молоді. Свіжих кадрів потребують загони морської піхоти, десантно-штурмові війська і спецназ.

Верховна Рада пропонує зняти вікові обмеження для служби в ЗСУ чоловікам, старшим за 60 років. Військовим рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу віковий ценз хочуть підняти з 60 до 65 років, а для вищого військового керівництва — з 65 до 70 років.