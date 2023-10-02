"Вік впливає на якість": чому в Британії пропонують набирати молодь до ЗСУ

Сьогодні збірний образ українського солдата, який несе на собі тяготи війни — чоловік, старший за 50 років. І на думку екс-міністра оборони Великої Британії, на фронт потрібно призивати молодих бійців. Але ставати на облік у ТЦК молодь не поспішає, через масову мобілізацію лави ЗСУ почали "старіти".

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У Великій Британії придумали спосіб поповнення сил і втрат у Збройних силах України. Час підійшов до перегляду масштабів мобілізації в Україні та армії потрібна молодь, вважає екс-міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Колишній глава британського Міноборони впевнений, що армія окупантів "тріщить по швах". У Києва є шанс довести війну до переможного кінця.

"Середній вік українських солдатів на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але настав час переглянути масштаби української мобілізації", — вважає Воллес.

Молодь допоможе і недопущенню зниження темпу контрнаступу, в той час як президент РФ Володимир Путін приховано проводить мобілізацію. Зазначимо, що в Україні і так призивають в армію чоловіків без досвіду загальновійськової підготовки. Командування Сухопутних військ каже, що їх відправляють на навчання протягом щонайменше одного місяця в навчальних військових частинах або у вищих навчальних військових закладах.

Успішність своїх тез Воллес підкріпив прикладом. Під час відвідин секретного полігону за межами України, де українських солдатів навчали роботі з британським ПЗРК StarStreak, він бачив вельми молодого солдата.

"У них був тиждень на навчання системі, на освоєння якої в нас йдуть місяці. Британський сержант вказав на молодого українця, який ледь вийшов із підліткового віку. Він не відпускав тренажер і не припиняв тренування доти, доки перестане промахуватися. Цей молодий чоловік збив два російські ударні вертольоти", — розповів Воллес історію.

Військові, старші за 40 років, "швидше зношуються"

Згідно з нормами чинного законодавства України, мобілізації до ЗСУ підлягають чоловіки віком 18-60 років. Однак збірний образ українського солдата, який несе на собі тяготи війни — це чоловік старше 50 років, сказав Фокусу ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Молоде покоління не поспішає ставати на облік у військкомати. Коли ТЦК отримують від Генштабу завдання набрати більше танкістів, військкоми піднімають списки тих, хто служив ще в радянській армії. Люди старше 40 років охочіше підуть служити в ЗСУ після вручення повістки, ніж молоді. Я знаю й інші приклади, коли людям щойно виповнилося 18 років, і вони пішли в армію", — прокоментував військовий.

Багато хто віком від 18 до 25 років пішов на фронт добровільно на початку повномасштабного російського вторгнення, а після початку масової мобілізації лави ЗСУ почали "старіти", продовжив екскомандир.

"Старіння" позначається на якості бійців. Вишкіл радянської армії працює, там вчили, як виконувати накази. Якби ми покладалися на молоде покоління, було б погано. Другий бік питання — це фізичний стан вікових солдатів, деякі не можуть виконувати певні бойові завдання. Говорячи негуманним терміном, вони швидше зношуються", — каже Дикий.

Морпіхи, спецпризначенці та ДШВ: де чекають на молоді кадри

Верховна Рада України в травні цього року проголосувала за зниження граничного віку призовників до 25 років. Це рішення спрямоване на омолодження мобілізаційного ресурсу, вважає секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Питання більше не в молодих кадрах, а в наявності ресурсів для ЗСУ. Люди неохоче йдуть у військкомати. Має бути все ж таки пропорційна система в питанні віку військовослужбовців, а не так, що йдуть воювати всі старі або всі молоді", — сказав він Фокусу.

Деякі частини, наприклад, загони морської піхоти, десантно-штурмові війська або спецпризначенці потребують молодих. А ось у тилу можуть посидіти старші військові, додає політик.

Найімовірніше, Бен Воллес говорив про збільшення чисельності молодих військових у лавах ЗСУ через те, що Британія допомагає навчати українських морпіхів і спецназ, де потрібні витривалі, зазначає військовий експерт Олег Жданов .

"Судячи з оцінок командування, тотальна мобілізація не потрібна. Плани в ТЦК складені під реальну ситуацію і влаштовують Генштаб. Строковики у нас не воюють на фронті. В Україні триває загальна мобілізація, тому ділити призовників на вікові категорії ніхто не буде: молоді та середнього віку", — говорить він у бесіді з Фокусом.

Якщо на фронті погіршуватиметься ситуація, то потрібно буде збільшувати чисельність ЗСУ, резюмував експерт.

Фокус раніше писав, яких фахівців потребують Збройні сили України. Насамперед потрібні ті, хто може брати участь у бойових діях, ремонтувати техніку, налагоджувати зв'язок і лікувати поранених.

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