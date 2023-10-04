На службу до 70 лет: в Раде предложили изменить возраст годности к мобилизации

Мужчины от 60 до 70 лет могут служить в ВСУ, если имеют высокую профессиональную подготовку, признаны военно-врачебной комиссией годными и изъявили личное желание служить.

Related video

Возраст годности к мобилизации для солдат может быть повышен с 60 до 65 лет, а руководящего военного состава — с 65 до 70. Проект закона инициировали Анатолий Бурмич и Александр Юрченко, народные депутаты Верховной рады.

Политики считают, что цель инициативы — устранить возрастную дискриминацию среди людей пенсионного возраста, изъявивших желание служить. Нардепы выразили надежду, что возраст годности к мобилизации солдат был повышен с 60 до 65 лет, а руководящего военного состава — с 65 до 70.

В проекте закона, как говорится в пояснительной записке, говорится о том, что люди, которые изъявили желание остаться на службе, могут это сделать без ограничений по возрасту и сроку оставления на военной службе. Это касается тех, кто имеет высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

Мобилизация 2023 — в Раде предлагают снять возрастные ограничения

Депутаты в конце сентября предложили снять ограничения по предельному возрасту для тех, кто хочет продолжить службу. Сегодня на службе могут находиться лица до 65-70 лет, но законодатели хотят полностью убрать возрастной порог, если сам боец желает остаться в строю. По словам юристов, нардепы подтягивают законодательную базу под реалии, которые и так существуют.

Напомним, 2 октября бывший командир взвода "Айдара" Евгений Дикий заявил, что в ряды ВСУ нужно набрать от 800 тысяч до 1 миллиона человек для боевых подразделений. По его мнению, стране нужна большая домобилизация.