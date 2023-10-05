Ночной обстрел: ВС РФ запустили по Украине 29 БПЛА Shahed, есть попадание по инфраструктуре

Российские оккупанты атаковали Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области. Силам ПВО удалось сбить 24 из 29 запущенных по Украине беспилотников.

В ночь на 5 октября Вооруженные силы Российской Федерации запустили по территории Украины 29 беспилотных летательных аппаратов Shahed. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По данным командования, оккупанты атаковали Украину с южного направления. Пуски БПЛА совершались с территории временно оккупированного Крыма.

Всего оккупанты запустили 29 ударных дронов Shahed, 24 из которых были сбиты силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины. Боевая работа велась в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Силы обороны юга Украины уточнили, что 10 беспилотников были сбиты Николаевской областью, 9 – над Кировоградской и 5 – над Одесской.

По данным военных, в Кировоградской области есть попадание в объект инфраструктуры. На месте "прилета" вспыхнул пожар, который удалось оперативно локализовать.

"Враг продолжает попытки уничтожать припортовую и другую инфраструктуру юга, терроризирует и центральные регионы", — констатировали в командовании.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким добавил, что кроме атаки БПЛА, регион также подвергся артиллерийскому обстрелу. Оккупанты ударили из артиллерии возле одного из населенных пунктов Куцурубской общины.

Напомним, 4 октября жители Кривого Рога сообщили о взрывах. Глава Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко отметил, что громкие звуки, которые слышали люди — это работа ПВО.

Ранее, 3 октября Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 31 ударный дрон типа Shahed-131/136 и крылатую ракету "Искандер-К". В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона.