Ночной обстрел Украины: ВС РФ атаковали Shahed и "Искандером", подробности (фото)

Украинская противовоздушная оборона работала в южных и восточных областях. Пуски дронов-камикадзе и крылатой ракеты "Искандер-К" осуществлялись из оккупированного Крыма.

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В ночь со 2 на 3 октября Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 31 ударный дрон типа Shahed-131/136 и крылатую ракету "Искандер-К". Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Пуски осуществлялись с временно оккупированного Крыма: "шахедов" — с мыса Чауда, КР "Искандер-К" — из района Джанкой", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в южных и восточных областях работала противовоздушная оборона, а именно зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. В зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в Николаевской и Днепропетровской областях уничтожались воздушные цели.

В целом силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны было уничтожено 30 воздушных целей — 29 дронов типа Shahed-131/136 и крылатую ракету "Искандер-К".

Напомним, ночью 3 октября российские военные атаковали мирные города Украины ударными дронами типа Shahed-131/136. В частности, произошло несколько волн БПЛА. В Николаевской области было уничтожено 16 дронов, а в Днепропетровской — еще один. Кроме этого, Днепропетровская область была атакована крылатой ракетой. Также враг открыл артиллерийский огонь по Мировской громаде Никопольского района и Куцурубской громаде Николаевского района.

2 октября руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что враг начал сезон ударов по украинской энергетической системе. Для этого он массово применяет дроны типа Shahed-131/136. Кроме этого, враг обстреливает портовые объекты. По его словам, россияне такими действиями пытаются заставить Украину отказаться от зерновой сделки и уничтожить энергетическую инфраструктуру страны.