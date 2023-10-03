ВС РФ атаковали Украину десятками Shahed и ракетой: есть попадания (фото)

Пуски иранских дронов-камикадзе в направлении Николаевской и Днепропетровской областей осуществлялись из оккупированного Крыма. Зафиксировано попадание в промышленное предприятие в Павлограде.

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Ночью 3 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали юго-восточные регионы Украины с помощью ударных беспилотных аппаратов типа Shahed-131/136. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга в Telegram.

"Более 3 часов несколько волн ударных беспилотников типа Shahed-131/136, выпущенных с крымского направления, накрывали Николаевскую и Днепропетровскую области", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в этой зоне ответственности было уничтожено 17 дронов-камикадзе, в частности 16 на Николаевщине и 1 на Днепропетровщине. Тогда как обошлось без попаданий.

"Эффективно работали силы ПВО воздушных командований "Юг" и "Восток", а также мобильные огневые группы других составляющих Сил обороны", — добавили в сообщении.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что регион был атакован беспилотниками и крылатой ракетой.

"13 беспилотников и крылатая ракета. Столько вражеского железа в небе над областью уничтожили этой ночью защитники из ПвК "Восток" и других составляющих Сил обороны", — сказал Сергей Лысак.

Он отметил, что в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто из-за падения обломков. Однако спасатели оперативно потушили огонь. Кроме этого, обломки от дрона упали на территории промышленного предприятия в Павлограде, где также произошло попадание. В результате чего возникли разрушения производственных объектов и пожар, который уже ликвидировали.

Также враг атаковал из тяжелой артиллерии Мировскую громаду Никопольского района. Повреждения получили два частных дома и хозяйственные постройки. Информацию о пострадавших нет.

Последствия вражеских обстрелов Последствия вражеских обстрелов

Взрывы в Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что ночью 3 октября в области было уничтожено 16 ударных дронов типа Shahed-136/131. Оккупанты открыли артиллерийский огонь по акватории Куцурубской общины около 04:02. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь со 2 на 3 октября российские военные запустили по мирным городам Украины дроны-камикадзе Shahed-131/136. Вражеские БПЛА направлялись с юга.

2 октября руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сообщил, что оккупанты начали новый сезон ударов по энергетической системе Украины. Также враг уделяет внимание украинским портам.

30 сентября глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинская система противовоздушной обороны в сентябре на Юге сбила 300 ударных дронов-камикадзе типа Shahed. По ее словам, часто враг запускал не только БПЛА, но и ракеты различных типов.