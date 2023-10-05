"Не будет такого радикализма": Данилов поделился планами относительно украинцев в оккупации (видео)

Секретарь СНБО подчеркнул, что никакие "бумажки" российских оккупантов не имеют значения и рассказы о "фашистах" — лишь выдумки врага. Власти обещают, что радикализма к жителям оккупации не будет.

Украинцам, живущим на временно оккупированных территориях, не стоит бояться вымышленных Россией "фашистов". Главная их задача — сохранить свою жизнь. Об этом в эфире телемарафона 5 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Они нам точно будут нужны для развития территории, которая сегодня оккупирована", — отметил он.

По словам чиновника, любые "документы" российских оккупантов не имеют никакого значения, а наивысшая ценность — это жизнь человека.

"Даже если человек возьмет ту или иную цидулку, мы потом будем разбираться, при каких обстоятельствах и для чего", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что никакого радикализма в отношении граждан-жителей ВОТ не будет.

"Как некоторые начинают их пугать, что сейчас придут какие-то там "фашисты", которых они себе придумали, и будут с вами разбираться. Мы вернем все эти земли, и все они будут у нас дома", — добавил он.

Напомним, 26 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров проинформировал, что ВС РФ проводят массовую мобилизацию на Запорожье. По его словам, на всех предприятиях есть воинский учет и оккупанты заставляют местных подписывать контракты. Такие "центры набора" работают по меньшей мере в шести населенных пунктах.

29 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Россия планирует с 1 октября официально начать осенний призыв на захваченных территориях. Чиновник дал местным жителям несколько советов и призвал сжечь вражеский "военкомат", предоставив его адрес.