"Оружие закончится за 1,5 месяца": в Раде рассказали, что будет, если США не примут новую помощь

Украина ежемесячно тратит несколько миллиардов долларов на вооружение, а в Белом доме осталось лишь $5 млрд, предназначенных на приобретение оружия для Сил обороны.

В Верховной Раде Украины предполагают, что если в США не проголосуют за новый пакет военной помощи Украине, то будет дефицит оружия у украинских защитников. Об этом заявила председатель временной специальной комиссии ВРУ по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения Александра Устинова.

"Я могу сейчас сказать, если не будет проголосовано дополнительное выделение средств для Украины, то оружие у нас закончится через месяц — полтора. У нас осталось $5 млрд исключительно на оружие, которые есть у Белого дома", — сказала она.

Александра Устинова отметила, что Украина работает по нескольким программам, по которым ей предоставляется оружие.

"Эти $5 млрд — это исключительно, чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-то у наших зарубежных партнеров и прислать нам", — пояснила народный депутат.

Она отметила, что Украина тратит 3 млрд долларов на оружие в месяц и вопросов к логистике поставок оружия нет.

Напомним, что в США не утвердили новую поддержку для Украины. Американские законодатели одобрили временное финансирование правительства США на 45 дней.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины со стороны республиканцев в нижней палате Конгресса уменьшается даже среди тех, кто ранее очень активно поддерживал Киев.