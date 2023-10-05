Дешевый способ ослабить Россию: глава Минобороны Нидерландов оценила военную помощь Украине

По словам Кайсы Оллонгрен, дальнейшая военная поддержка Киева в интересах Запада, потому что на войну идут граждане Украины, а не европейцы.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен вслед за польским президентом Анджеем Дудой заявила, что военная помощь Украине — это дешевый способ противостоять России и ослабить ее. Поэтому дальнейшая поддержка Киева в интересах Запада, потому что воюют украинцы, а не граждане европейских стран. Заявление Оллонгрен прозвучало на Международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве 4 октября, передает "Анадолу".

"Поддержка Украины – это очень дешевый способ добиться того, чтобы Россия и этот режим перестали быть угрозой для союзников НАТО. Поэтому это жизненно необходимо – продолжать поддержку", – заявила Оллонгрен.

В числе прочего глава Минобороны Нидерландов сказала, что существуют опасения в отношении дальнейшей поддержки Украины из-за внутриполитической ситуации в США на фоне предстоящих выборов. В то же время западные партнеры за полтора года оказали беспрецедентную помощь Киеву на удивление Кремлю, и Западу необходимо "продолжать в таком же духе".

"Я думаю, мы также должны быть вовлеченными в диалог с нашими американскими коллегами и друзьями. Потому что у них тот же интерес… Мы не можем делать вид, что просто ждем и смотрим, как проходят американские выборы", — отметила она.

Ранее сообщалось, что по оценкам украинских нардепов, если в США не проголосуют за новый пакет военной помощи Украине, то оружие у Сил обороны закончится через полтора месяца. В Раде заявили, что украинские военные могут рассчитывать на $5 млрд.