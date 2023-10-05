Роют окопы и ставят "зубы дракона": партизаны побывали на позициях ВС РФ в Крыму (видео)

Агенты движения "Атеш" показали изнутри оборонительные сооружения российских оккупантов вблизи Феодосии. Теперь подполье работает над выявлением их слабых мест.

Крымские партизаны проникли в оборонительные траншеи ВС РФ в районе временно оккупированной Феодосии. Деталями и кадрами оттуда 5 октября поделились в соцсетях движения "Атеш".

Агенты партизанского движения побывали в фортификационных сооружениях российских оккупантов, размещенных вблизи поселка Приморский в районе Феодосии.

"Оккупанты активно проводят работы по копанию окопов и размещению так называемых "зубов дракона"", — рассказали представители движения.

Партизаны обнаружили и зафиксировали секретные позиции и огневые точки ВС РФ. В публикации предполагается, что они будут использоваться захватчиками во время деоккупации Крыма Силами обороны.

"Наши агенты активно работают над анализом и выявлением слабых мест в оборонительных позициях противника", — добавили в "Атеш".

Напомним, ранее партизаны движения "Атеш" обнаружили в районе временно оккупированного Симферополя тайный склад российских войск. Представители подполья рассказали, что передали данные о найденной базе и "ожидают результатов".

Представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне сделали все возможное для защиты Крымского моста. Речь идет о работе ПВО, дежурстве военных кораблей и притопленных у опор баржах. Однако, по словам Плетенчука, вражеская оборона все же имеет слабое место.