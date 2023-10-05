В Украине впервые засветился британский зенитный комплекс ASRAAM с ракетами AIM-132 (видео)

Западные эксперты отметили, что даже в наземном варианте ракеты AIM-132 показывают высокую маневренность при поражении низколетящих целей на малых дальностях.

В сети 4 октября впервые появились кадры боевой работы в Украине британского зенитного комплекса Advanced Short-Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) с применением ракет AIM-132. И хотя видео было снято в темное время суток западные обозреватели из The War Zone предположили, что на кадрах именно запуск ракет AIM-132.

"Видео снято в темное время суток, что затрудняет идентификацию используемой системы, однако в одном из моментов на нем видна характерная турель с датчиками, установленная сверху", — написали эксперты.

Обозреватели отметили особенности применения украинскими силами британского ЗРК. В частности, было отмечено, что ракета AIM-132 разрабатывалась как оружие воздушного базирования, и в этом контексте ее характеристики выигрывают за счет высотных условий запуска и кинематики самолета, производящего пуск. Однако кадры с Украины подчеркивают маневренность AIM-132 даже в наземном варианте, причем по низколетящим целям на меньших дальностях. Все это говорит и о быстром времени реагирования системы.

В комментариях к видео утверждается, что система перехватывает один из российских дронов-камикадзе иранской разработки, однако подтвердить это на видеозаписи не представляется возможным.

Также на кадрах показана вторая ракета, выпущенная, по-видимому, из отдельной системы, которая поражает ту же цель.

"Это типичный порядок действий для зенитных ракетных комплексов, позволяющий обеспечить вероятность успеха", — пояснили эксперты.

Напомним, в августе появилась информация, что Великобритания передала для Вооруженных сил Украины ракеты ASRAAM класса "воздух-воздух", которые были интегрированы на наземную пусковую установку.

AIM-132 — это авиационная ракета, которая разгоняется до скорости 3 Махов и имеет дальность пуска более 25 км. Однако по мнению экспертов из Defense Express, в наземном варианте ее дальность может уменьшиться до 10 км.