Мобилизация в Украине: стало известно, какие специалисты особо нужны на фронте

В первую очередь мобилизуют мужчин и женщин, у которых есть опыт военной службы, так как они уже имеют навыки и знания, необходимые для армейской службы. Однако повестку могут также вручить и гражданам без опыта.

С начала 2022 года в Украине была объявлена всеобщая мобилизация и введено военное положение. Согласно законодательству, военнообязанными признаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Эти граждане могут быть вызваны на службу при получении повестки. Существуют также определенные категории лиц, которые могут быть возвращены в тыл после отправки на фронт. Кроме того, существуют приоритетные группы украинцев, которых призывают на службу в первую очередь. Об этом сообщается в материале издания NV.

Мобилизация в Украине

В Украине мобилизация осуществляется только после постановления Военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к военной службе. Этот процесс начинается, когда военнообязанный либо не имеет права на получение отсрочки, либо самостоятельно решает служить добровольно, даже если у него есть право на отсрочку.

В Украине есть два основных способа службы в армии: по призыву и на основе заключения контракта. В первую очередь мобилизуют мужчин и женщин, у которых есть опыт военной службы, так как они уже имеют навыки и знания, необходимые для армейской службы. Однако повестку могут также вручить и гражданам без опыта, если их специальности важны для Вооруженных Сил Украины и требуются для обеспечения армии необходимыми навыками и знаниями.

Кого призывают

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Романа Горбача, мобилизованные граждане без военного опыта проходят обучение, соответствующее их военной специальности. Офицеры запаса, окончившие военные кафедры, подвергаются переподготовке перед началом активной службы в рядах Вооруженных Сил.

"Согласно определенным потребностям для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, который уже имел опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Все остальные военнообязанные запаса, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки", — объяснил Горбач.

Начальник Кременчугского территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Роман Сушко, подчеркнул, что на его территории 90% граждан принимают вызов и являются на службу по повестке, а также отметил, что 10% мужчин и женщин добровольно обращаются в ТЦК для службы в Вооруженных Силах, даже без получения официальной повестки.

К мобилизации нужно готовиться всем мужчинам и женщинам, признанным пригодными или ограниченно пригодными.

"Все, кто прошел ВВК, признан годным и не имеет право на отсрочку, однозначно будут призывать. Те кто ограниченно годны — смотрим, какая у него статья, какие ограничения, и тогда уже согласовываем с областным ТЦК и они нам определяют, куда их можно направить. Потому, что были такие воинские части, которые принимали и ограниченно годных", — говорит Сушко.

Мобилизации подлежат:

пригодные и ограниченно пригодные военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и имеют или не имеют опыта службы и не имеют отсрочки;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе и не имеют отсрочки;

пригодные и ограниченно пригодные женщины от 18 до 60 лет, если они окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили первоначальное звание и не имеют отсрочки;

все женщины от 18 до 60 лет, стоящие на военном учете, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки;

исключены и сняты с военного учета, если ВВК признает их пригодными и они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления;

лица с инвалидностью от 18 до 60 лет, если ВВК признает пригодными или ограниченно пригодными к службе по собственному желанию;

военнообязанные от 18 до 60 лет, признанные годными и ограниченно годными, имеющие отсрочку — добровольно;

Какие специалисты нужны

Согласно словам полковника Александра Тищенко, который является руководителем Львовского областного Территориального Центра Комплектования, даже если мужчина уже имел опыт военной службы, после получения мобилизационного распоряжения его не отправляют сразу на фронт без подготовки или переобучения.

"Если лицо служило, тогда направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры", — говорит Тищенко.

Полковник Александр Тищенко отметил, что в настоящее время учебные центры могут специализироваться в различных военных областях и специальностях, и это учитывается в первую очередь при мобилизации. Он также подчеркнул, что на фронте нужны специалисты во всех военных областях, и потребность в различных военных специальностях остается актуальной.

"Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры", — объяснил Тищенко.

Он добавил, что в учебном центре мобилизованных проверяют и начинают обучение или могут вернуть в ТЦК.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что право на отсрочку от мобилизации имеют студенты и лица, нуждающиеся в этом по состоянию здоровья, или те, кто ухаживает за больными родственниками. Также существуют категории лиц, которые не подлежат призыву на службу.

Адвокат Роман Симутин заявил, что военкомы не могут задерживать и принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК и СП. По его словам, это могут делать только полиция, СБУ, пограничники, военизированная охрана режимных и охраняемых объектов и военная служба правопорядка.