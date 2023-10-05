Сражение на суше и в море: в ГУР поделились деталями последней операции в Крыму (видео)

В ГУР МО отметили, что разведчики высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Они вступили в бой с россиянами, враг понес большие потери.

Подразделение специального назначения "Артан" провело спецоперацию в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины в Telegram.

Сообщается, разведчики подразделения специального назначения "Артан" высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Они вступили в ожесточенное сражение с российскими захватчиками, нанеся врагу значительные потери.

На пути отхода после выполнения боевой задачи в Крыму украинские воины провели бой на море. Так, россияне попытались преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

"Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь позже. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет еще долго", – заявил командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Напомним, что 4 октября в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что группа бойцов подразделений "Братство" и "Стугна" успешно десантировались на крымском побережье и вступили в бой с ВС РФ.

В этот же день росСМИ заявляли о том, что ВС РФ якобы уничтожили группу украинских десантников, которые пытались прорваться на полуостров через мыс Тарханкут.