Индийские пусковые установки 51П6А комплексов С-400 замечены в России: куда направится техника

Комплексы после финальных испытаний будут отправлены в Индию. Таким образом, несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине, Россия все же поставляет дорогостоящую технику за рубеж.

В соцсетях появились фотографии с российскими установками 51П6А из состава зенитно-ракетных комплексов С-400, которые были заказаны Индией. В комментариях к снимкам говорится, что, несмотря продолжающуюся российско-украинскую войну и введенные Западом санкции против РФ, Москва выполняет свои обязательства по снабжению индийских сил ПВО. Фото были опубликованы в Twitter 2 октября.

В другой публикации сказано, что три установки С-400 уже прибыли из РФ в Индию, а остальные два комплекса прибудут к концу 2024 года. Эти два С-400, замеченные в России, будут поставлены в Индию, как только комплексы пройдут финальные испытания.

Закупка Индией С-400

Индия заказала у РФ в общей сложности пять зенитных ракетных систем С-400. Эта сделка была подписана в октябре 2018 года в ходе ежегодного двустороннего саммита двух стран. Западные обозреватели отмечают, что решение Индии о приобретении этих систем свидетельствует о ее стремлении повысить свой потенциал ПВО и укрепить военное партнерство с Россией.

Что касается развертывания этих систем, то Дели официально не раскрывает конкретные места их размещения, хотя ожидается, что российские комплексы будут размещены в стратегических местах для защиты жизненно важных объектов, военных баз и дорогостоящих активов по всей стране.

Дальность действия С-400 позволяет использовать их для защиты больших территорий, включая крупные города, промышленные центры и важные военные объекты. Поэтому места развертывания будут определяться, скорее всего, исходя из восприятия угроз и оборонной стратегии Индии, подчеркнули эксперты

Реакция США

Решение Индии о закупке систем С-400 вызвало озабоченность и привлекло внимание других стран, в частности США. В Вашингтоне выразили обеспокоенность потенциальными последствиями этой сделки для стратегических отношений Индии с США.

Однако Дели заявил, что решения о закупках в области обороны принимаются с учетом интересов ее национальной безопасности и давних связей с Россией в области обороны и безопасности.

Напомним, 23 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Оленевки произошел взрыв, который уничтожил российскую ЗРК С-400 "Триумф". В ведомстве добавили, что учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении ВС РФ, это болезненный удар по системе ПВО россиян.