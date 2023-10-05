Пригрозил "Сарматом": Путин заявил, что ответ РФ на ядерную атаку будет смертельным (видео)

По словам главы Кремля, было проведено последнее испытание крылатой ракеты с двигательной ядерной установкой глобальной дальности "Буревестник", почти закончена работа над сверхтяжелой ракеты "Сармат".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на ядерную атаку будет смертельным для любого противника. Об этом он сообщил во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября.

По словам главы Кремля, в России почти закончили работу над сверхтяжелой ракетной "Сармат". Кроме того, было проведено последнее испытание крылатой ракеты с двигательной ядерной установкой глобальной дальности "Буревестник".

"Нам необходимо перейти к их массовому производству и постановки на боевое дежурство", — заявил президент РФ.

Он также отметил, что России незачем менять свою ядерную доктрину, однако она может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.

Также напомним, что во время этого же заседания Путин заявил, что РФ не начинала войну в Украине. По его словам, Украина якобы пыталась принудить Донбасс к повиновению, начав против него войну и грозилась расправиться с теми, кто хочет "говорить на родном языке".

Глава Кремля намекнул, что Украина якобы пыталась принудить Донбасс к повиновению, начав против него войну и грозилась расправиться с теми, кто хочет "говорить на родном языке".