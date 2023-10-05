Падение автобуса с моста в Венеции: среди погибших сотрудница Госагентства водных ресурсов (фото)

По данным ведомства, 30-летняя Ирина Пащенко руководила отдел водных отношений и водного кадастра. Автобус в окрестностях Венеции упал на железнодорожное полотно с высоты 30 метров, после чего загорелся.

Среди погибших в результате падения автобуса с моста в окрестностях Венеции была 30-летняя Ирина Пащенко, сотрудница Госагентства водных ресурсов. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В публикации отмечается, что Ирина возглавляла отдел водных отношений и водного кадастра Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Украины.

Погибшая Ирина Пащенко

Автобус с украинцами

"Коллектив Государственного агентства водных ресурсов Украины выражает глубокое соболезнование семье из-за трагической гибели своей коллеги Ирины Пащенко", — говорится в публикации.

В МИД Украины подтвердили гибель в результате падения автобуса с туристами в окрестностях итальянского города.

Венеция: авария автобуса с украинскими туристами

Автобус упал с эстакады на железнодорожное полотно, после чего загорелся. В итоге, по меньшей мере, 21 погибший, в т.ч. двое детей. Еще 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с высоты примерно 30 метров, а затем загорелся. Итальянские журналисты сообщали, что некоторые из жертв, судя по всему, сгорели заживо.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал сцену трагедии апокалиптической и объявил траур.

Авария автобуса с украинскими туристами недалеко от Венеции

Издание Il Gazzettino опубликовало список погибших в результате падения автобуса в Венеции.

Список погибших украинцев:

Василий Ломакин, 1953 г. рождения;

Дарья Ломакина, 2013 г.р.;

Анастасия Морозова, 2011 г.р.;

Юлия Немова, 1993 г.р.;

Ирина Пашенко, 1993 г.р.

Любовь Шишкарова, 1993 г.р.;

Дмитрий Серов, 1990 г.р.

Сергей Бескоровайнов, 1953 г.р.;

Татьяна Бескоровайнова, 1954 г.р.

Напомним, что стали известны дополнительные подробности аварии автобуса с украинцами в Венеции.

Также сообщалось, что опознание некоторых погибших в с. Гроза Харьковской области будет проводиться по ДНК.