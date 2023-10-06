В Севастополе неспокойно: оккупанты заявили об атаке морских дронов (видео)

Оккупационные власти Севастополя утверждают, что причиной "громких звуков" в районе Северного мола стало отражение атаки двух безэкипажных морских катеров.

Ночью 6 октября морские беспилотники атаковали временно оккупированный Крымский полуостров. Об этом сообщил представитель оккупационной власти Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Оккупант заявил, что "громкие звуки", которые слышали местные жители в районе Северного мола – это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота России.

"По предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал Развожаев.

Ранее местный Telegram-канал "Крымский ветер" написал о работе российской ПВО ориентировочно над Севастопольской или Южной бухтой.

Подписчики канала сообщили, что в Гагаринском районе Севастополя было отдаленно слышно стрельбу. Паблик также опубликовал соответствующее видео.

Напомним, 5 октября советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что операций ГУР на территории временно оккупированного Крыма будет больше, чтобы Россия боялась даже вспоминать полуостров.

Мы также сообщали, что 5 октября в ГУР поделились деталями последней операции в Крыму. В ведомстве сообщили, что разведчики высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.