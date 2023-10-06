Эластичная оборона оккупантов: ВС РФ все больше "маневрируют отступлениями" с позиций, — ISW

Командирам оккупационных войск иногда приходится противостоять командованию ВС РФ, отступая на ранее подготовленные позиции, из-за чего их дальнейшая военная карьера под большим вопросом.

Командиры подразделений ВС РФ на передовой все чаще сталкиваются с дилеммой — отводить свои силы в течение всего периода контрнаступления с "разбитых позиций", или жертвовать солдатами и удерживать их. Об этом говорится в ежедневном аналитическом анализе американского Института изучения войны.

Так, военные блогеры из РФ начали называть тактические отступления России во время украинского контрнаступления частью "эластичной обороны". Один из блогеров расширил заявление одного из оккупантов о том, что российские командиры принимали решение отводить свои силы в течение всего периода контрнаступления с "разбитых позиций", чтобы вести "маневренную и активную оборону", вероятно, имея в виду подход к эластичной обороне.

Другие российские военные блогеры недавно отметили, что командирам подразделений ВС РФ все чаще приходится выбирать между "расточительством" своих войск в контратаках для удержания тактических позиций или противостоянием военному командованию России, отступая на ранее подготовленные позиции вопреки приказам или давлению, таким образом рискуя своей карьерой.

Напомним, что в ночь на 6 октября 2023 года Россия атаковала Украину стаей Shahed-136. Дроны двигались четырьмя группами и направлялись с востока и юга.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты активизировались на Таврическом направлении, в частности, увеличили количество атак в районе оккупированного Токмака.