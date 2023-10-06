Осталось 16 км: оккупанты понимают, что проигрывают битву за Токмак, — военный эксперт

Артиллерия ВСУ уже достает до города. Токмак — это стратегический город, потому что там сходятся серьезные узловые транспортные потоки — и автомобильные, и железнодорожные.

Российские оккупанты понимают, что рано или поздно потеряют южный плацдарм — город Токмак в Запорожской области, но готовятся еще повоевать. От позиций Сил обороны Украины до города осталось всего 16 километров. Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

"В российской оккупационной армии осознают, что этот плацдарм они будут терять. Впрочем, брать город "в лоб" не стоит — его надо окружать и истощать. Так же надо поступать и с Бахмутом — населенным пунктом, который является гораздо более интересным и серьезным, чем Токмак. Окружение группировки врага здесь и взятие в плен нескольких тысяч путинских солдат приведет к мощному надлому оккупанта. Ему будет больно и больно", — говорит Черник.

Он добавил, что несмотря на многочисленные сообщения в СМИ, что захватчики вывозят из Токмака семьи, оккупационную власть, а также, что оттуда выехали сотрудники ФСБ, он не может дать ответ на вопрос, есть ли там паника, потому что в открытом доступе нет такой разведывательной информации.

"Если идти по прямой линии, то от ближайшей точки наших позиций до Токмака каких-то 16 километров. Артиллерия уже может работать по нему. На самом деле это стратегический город, потому что там сходятся серьезные узловые транспортные потоки — и автомобильные, и железнодорожные. Отсюда идет питание к самому южному плацдарму. Будут ли россияне укреплять Токмак? Будут. Будут ли за него сражаться? Скорее да, чем нет. Хотя и "жест доброй воли" я также предполагаю", — говорит Петр Черник.

По его мнению, самое главное то, что оккупанты понимают, что этот южный плацдарм они будут терять, но когда именно будет битва за Токмак, сейчас неизвестно.

"Персонально я сторонник концепции, что не надо брать его в лоб. Надо окружать и истощать тот контингент, если он там останется. Вот что на самом деле будет правильно для нас", — говорит эксперт.

Тем не менее, он уверен, что Бахмут интереснее и серьезнее Токмака, и оккупанты будут сражаться за Бахмут до последнего патрона.

"Окружение Бахмута повлечет за собой или уничтожение оккупационного контингента, а там не менее 10 тысяч человек, или — лучше всего — если бы несколько тысяч россиян в Бахмуте сдались в плен. Это действительно был бы серьезный мотивационный надлом для врага и очень серьезный удар по их пропаганде. Для них будет очень трудно объяснять в медиапространстве, почему это произошло. Это будет больно и больно", — отметил Петр Черник.

Напомним, что ВС РФ проводят серьезную подготовку на Запорожском направлении. Они строят дополнительные фортификационные сооружения, которые заливают бетоном, подвозят воинские части и перебрасывают технику, в основном из Крыма

Ранее сообщалось, что в оккупированном Токмаке Пологовского района 4 октября прогремела серия взрывов . Причиной стали действия Сил обороны Украины.