"Силы обороны присоединились": в Токмаке прозвучала серия мощных взрывов (фото)

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, украинская армия наносят удары по позициям оккупантов. А тем временем в соцсетях публикуют фото дыма, который поднялся на месте предполагаемых ударов.

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В оккупированном городе Токмак Пологовского района Запорожской области прозвучала серия взрывов. Об этом в среду, 4 октября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, причиной взрывов послужили действия Сил обороны Украины.

"Силы обороны присоединились к "проверке систем оповещения", которую анонсировали россияне. Жители сообщают о громких взрывах в городе", — сообщил Федоров.

Telegram-канал "Гнила черешня" опубликовал фото дыма, который поднялся в городе.

Фото: Соцсети

Что происходит в Токмаке — последние новости

4 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Токмаке у оккупантов началась паника. По его словам, сперва россияне вывезли свои семьи, а сейчас принялись проводить "эвакуацию" учебных заведений.

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При этом в этот же день военный эксперт Роман Свитан заявил, что оккупанты распространяют ложную информацию о своем намерении покинуть Токмак. По его мнению, эта информация — "вброс" для российских граждан, чтобы проверить их реакцию на выход войск ВС РФ из города.