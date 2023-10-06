Ракета почти попала: в Харькове во время удара "Искандерами" пострадали португальские журналисты

Съемочная группа португальского канала RTP ночевала в отеле, рядом с которым ударила российская ракета "Искандер". Взрывом полностью уничтожена машина медийщиков.

Около 7:00 6 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Для удара использовали баллистические ракеты "Искандер-М", которые ударили в момент, когда в городе еще не успели объявить воздушную тревогу. Одно из пострадавших зданий — отель в центре. Там находилась съемочная группа телеканала RTP из Португалии вместе с продюсером из Украины Андреем Коваленко. О происшествии написали на портале "24 канала".

Коваленко рассказал, что коллектив журналистов в полном составе находился внутри отеля, который повредило взрывной волной. В результате удара журналисты не пострадали, но потеряли автомобиль — он получил серьезные повреждения. "Ракета прилетела почти в отель", — заявил он.

По словам продюсера, съемочная группа прибыла в областной центр, чтобы дальше отправиться в село Гроза в Купянском районе, где накануне, 5 октября, россияне убили 51 человека.

Обстрел Харькова 6 октября: детали

Харьковская областная прокуратура сообщила о гибели 10-летнего ребенка.

Между тем RTP подтвердили, что представители канала попали под удар в Харькове. Они также опубликовали фотографии, сделанные на месте событий. Фотографии подписаны двумя медийщиками, которые работают на телеканал — Хосе Пинто Диас и Пауло Херонимо.

Обстрел Харькова: фото RTP

В Харькове погиб 10-летний ребенок, сообщил председатель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. 25 человек получили ранения. Российская ракета повредила два высотных дома и один трехэтажный отель, свидетельствует видео от правоохранителей. Враг использовал две баллистические ракеты "Искандер-М".

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что россияне целились по двум районам Харькова. На месте удара возник пожар, который потушили работники ГСЧС.

Отметим, спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему удар произошел без объявления воздушной тревоги. По его словам, ракета летела по баллистической траектории и тревогу включить не успели.

Напоминаем, 5 октября россияне запустили "Искандер" по кафе в селе Гроза, где люди собрались на поминки по погибшему бойцу ВСУ. В результате российского обстрела погиб 51 человек, среди них — один 6-летний ребенок. 6 октября стало известно о еще одном погибшем: человек умер в больнице от ранений.