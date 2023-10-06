"Ресурсы иссякают": в Италии заканчивается оружие, которое можно передать Украине

Итальянская общественность сейчас больше переживает за инфляцию и цены, поэтому поддержка поставок оружия уменьшается. Также уменьшаются запасы оружия в Риме.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страна сделала почти все, что могла для военной помощи Украине. Об этом сообщает Defense News.

Общественность Италии теряет интерес к поддержке Киева, а в Минобороны недостаточно военной техники для отправки Украине. Крозетто заявляет, что у Италии нет неограниченных ресурсов, страна "сделала почти все, что могла сделать", когда речь идет об отправке оружия Украине.

В издании отмечают, что Италия решительно поддержала Украину с февраля 2022 года и отправила уже 7 пакетов военной помощи и сейчас готовится восьмой. Министр обороны Рустем Умеров заявляет, что во время телефонного звонка с итальянским коллегой обсуждалось дальнобойное оружие и системы РЭБ.

Министр иностранных дел Антони Таяни также добавил, что первые 5 пакетов военной помощи стоили 1 млрд евро. Теперь Риму надо приобрести замену ЗРК SAMP/T, который передали Украине, а также приобрести 133 новых танка Leopard 2A8 и потратить 900 млн евро на модернизацию имеющихся танков Ariete. Кроме того, надо финансировать разработку истребителя 6 поколения GCAP вместе с японцами и британцами.

Италия корректирует планы расходов на армию на следующие 2 года. Однако кроме потребностей восстановить запасы оружия, в стране сложная экономическая ситуация, которая давит на правительство. В следующем году нужно сокращать расходы бюджета в 2024 году.

"Общественное мнение со временем отошло от войны, потому что она совпала с ростом инфляции и промышленным и производственным кризисом, который ухудшил условия жизни в западных демократических странах. Вчера у нас была телефонная конференция с нашими союзниками, на которой я поднял эту проблему: инфляция, цены, энергетика, миграция — все это последствия конфликта. Они влияют на граждан, что порождает сопротивление, или рискует создать усталость в общественном мнении", — резюмирует Крозетто.

Также он заявил, что если Запад хочет надежно защитить Украину, то также нужно обращать и на проблемы, которые есть в странах.

Напомним, 4 октября в Минобороны Италии заявили, что весной РФ и Украина может начать переговоры.

Также СМИ писали, что будет делать Канада с собственными танковыми силами, на которые нет достаточного количества денег.