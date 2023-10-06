ВСУ уничтожили элитную российскую станцию РЭБ "Житель" на юге, — Тарнавский

По словам командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", на этом направлении фронта уничтожено 44 единицы техники, среди которой танки, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО и беспилотники.

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский объявил о ликвидации российской станции радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" на Таврическом направлении и о потере врагом 323 человек в личном составе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки враг нанес 13 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 915 артиллерийских обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1270 огневых задач. За последние сутки потери врага составляют 323 человека, в частности, в плен сдались два оккупанта", — сообщил он.

Также было объявлено о уничтожении 44 единиц военной техники противника, включая четыре танка, 12 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских систем, одну ракетно-артиллерийскую установку (РСЗО), девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 10 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники оккупантов. Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов и еще один значимый военный объект противника.

Что известно о системе РЭБ Р-330Ж "Житель"

Это автоматизированная станция создания помех, созданная предприятием "ПРОТЕК" для армии РФ. Она предназначена для подавления наземных станций связи, систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной системы GPS (NAVSTAR), мобильных сетей GSM. Кроме того, комплекс может вести зашифрованный обмен информацией с командным пунктом управления и наносить на карты выявленные источники радиоизлучения. Для обслуживания требуется экипаж минимум из трех человек.

Технические характеристики Р-330Ж "Житель"

частотный диапазон — 100-2000 МГц;

на каких частотах подавляет цели — 800-960 МГц; 1227,6 МГц; 1575,42МГц; 1500-1700МГц; 1700-1900 МГц;

дальность подавления — 25 км (наземное оборудование), более 50 км (беспилотники);

скорость обмена информацией с командным пунктом — от 48 кбит/с.

Напомним, 28 августа FPV-дрон уничтожил российский ЗРК "Тор-М1" за $25 млн. С помощью комплексов "Тор-М1" россияне могут поражать множество целей на расстоянии до 27 км, но теперь на одну такую машину стало меньше.

Кроме того ВСУ уничтожили уникальную российскую РЛС "Предел-Э". Новейшую радиолокационную станцию "Предел-Э" прикрывал еще и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но это не помешало украинским воинам.