Швеция передаст Украине истребители в обмен на свое членство в НАТО, – Минобороны
Швеция выделила 14-ый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы, запчасти и пехотное снаряжение. Решение о возможной передаче истребителей JAS 39 Gripen будет принято в ноябре.
Правительство Швеции официально поручило вооруженным силам провести анализ и сообщить в срок до 6 ноября, сможет ли Швеция предоставить Украине истребители Jas Gripen. Самолеты JAS 39 Gripen могут быть отправлены в Украину только после того, как Швеция станет членом НАТО. Об этом условии и отправке нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд крон (199 млн долларов) сообщила пресс-служба министерства обороны Швеции.
"Правительство поручает Вооруженным силам Швеции тщательно проанализировать и сообщить об условиях возможной поддержки Украины боевой авиацией при поддержке Управления оборонной техники (FMV). Отчет должен включать, среди прочего, влияние на обороноспособность, оборонную экономику и другую оборонную деятельность и планирование", – говорится в пресс-релизе Минобороны.
В сообщении отмечается, что предварительное решение принято на основе успешной ознакомительной подготовки, которую украинские пилоты и техники прошли на JAS 39 Gripen в Швеции.
Кроме того, правительство Швеции хочет понимать, как быстро ВВС страны смогут получить новые самолеты Gripen, которые пока находятся в процессе производства в компании SAAB, взамен отправленных в Украину.
Что известно о шведских истребителях JAS Gripen
Saab JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель четвертого поколения шведского производства. Разработка самолета началась в 1979 году, а первый самолет поднялся в небо в 1988 году. С тех пор шведские истребители были проданы в Чехию, Венгрию, ЮАР и Таиланд. Позже закупить JAS 39 решила Бразилия.
Боевые и технические характеристики JAS 39 Gripen:
- максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч;
- скорость на уровне моря – 1225 км/ч;
- боевой радиус действия – 700 км (с полезной нагрузкой 2 тонны);
- 27 мм пушка Mauser BK-27;
- боекомплект 120 снарядов.
Saab JAS 39 Gripen формально относится к классу истребителей, но способен выполнять разные задачи.
Что входит в новый пакет шведской военной помощи Украине
14-ый пакет военной помощи, предоставленный Швецией Украине, включает артиллерийские боеприпасы, запасные части, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для Stridsfordon 90 на сумму примерно 1,7 миллиарда шведских крон. Кроме того, правительство Швеции планирует расширить прямую материальную поддержку до общей стоимости пакета поддержки в 2,2 миллиарда шведских крон.
"Сегодня правительство приняло решение о дополнительных поправках к бюджету, которые включают в себя предложение о новом пакете поддержки Украины. Война России в Украине продолжается беспощадно, и Украина выразила просьбу о поддержке, например, в виде боеприпасов, запасных частей, пехотной техники и современной боевой авиационной системы", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны скандинавской страны.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция выделила более 20 миллиардов шведских крон в тринадцати пакетах военной помощи.
В 14-ый пакет военной помощи входят:
- 155-мм артиллерийские снаряды для нескольких западных артсистем, уже переданных Украине;
- запасные части и боеприпасы для БМП CV90;
- пехотное снаряжение (бронежилеты и автоматы);
- вездеходы;
- носилки;
- приборы ночного видения и бинокли;
- зимнее обмундирование;
- оборудование для спутниковой связи для передачи голосовых, видео и текстовых сообщений.
Помимо перечисленного оборудования и снаряжения Швеция планирует расширить свое участия в возглавляемой Великобританией операции Interflex и в обучении по разминированию.
Базовая подготовка Interflex направлена на обучение 30 тысяч украинских новобранцев каждые три месяца. Швеция планирует в 2024 году привлечь к участию в программе до 120 своих армейских инструкторов.
Украинские офицеры, которые проходят обучение квалифицированному разминированию в Литве, после окончания подготовки получат статус инструкторов и смогут в дальнейшем самостоятельно готовить новобранцев. В обучении примут участие 5 шведских инструкторов.
Правительство Швеции также планирует пожертвовать стоимость подписки на подаренные спутниковые системы связи для ВСУ.
Напомним, в сентябре украинские пилоты прошли подготовку на шведских истребителях Gripen. Подготовка включала испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, а также инструктажи для наземного персонала.
Ранее Фокус писал о том, что тестирование украинскими летчиками шведских истребителей Gripen является одним из трех шагов для получения Украиной самолетов. В ОП объяснили, что еще нужно для получения шведских истребителей.