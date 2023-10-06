Швеция передаст Украине истребители в обмен на свое членство в НАТО, – Минобороны

Швеция выделила 14-ый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы, запчасти и пехотное снаряжение. Решение о возможной передаче истребителей JAS 39 Gripen будет принято в ноябре.

Правительство Швеции официально поручило вооруженным силам провести анализ и сообщить в срок до 6 ноября, сможет ли Швеция предоставить Украине истребители Jas Gripen. Самолеты JAS 39 Gripen могут быть отправлены в Украину только после того, как Швеция станет членом НАТО. Об этом условии и отправке нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд крон (199 млн долларов) сообщила пресс-служба министерства обороны Швеции.

"Правительство поручает Вооруженным силам Швеции тщательно проанализировать и сообщить об условиях возможной поддержки Украины боевой авиацией при поддержке Управления оборонной техники (FMV). Отчет должен включать, среди прочего, влияние на обороноспособность, оборонную экономику и другую оборонную деятельность и планирование", – говорится в пресс-релизе Минобороны.

В сообщении отмечается, что предварительное решение принято на основе успешной ознакомительной подготовки, которую украинские пилоты и техники прошли на JAS 39 Gripen в Швеции.

Кроме того, правительство Швеции хочет понимать, как быстро ВВС страны смогут получить новые самолеты Gripen, которые пока находятся в процессе производства в компании SAAB, взамен отправленных в Украину.

Что известно о шведских истребителях JAS Gripen

Saab JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель четвертого поколения шведского производства. Разработка самолета началась в 1979 году, а первый самолет поднялся в небо в 1988 году. С тех пор шведские истребители были проданы в Чехию, Венгрию, ЮАР и Таиланд. Позже закупить JAS 39 решила Бразилия.

Боевые и технические характеристики JAS 39 Gripen:

максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч;

скорость на уровне моря – 1225 км/ч;

боевой радиус действия – 700 км (с полезной нагрузкой 2 тонны);

27 мм пушка Mauser BK-27;

боекомплект 120 снарядов.

Saab JAS 39 Gripen формально относится к классу истребителей, но способен выполнять разные задачи.

Что входит в новый пакет шведской военной помощи Украине

14-ый пакет военной помощи, предоставленный Швецией Украине, включает артиллерийские боеприпасы, запасные части, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для Stridsfordon 90 на сумму примерно 1,7 миллиарда шведских крон. Кроме того, правительство Швеции планирует расширить прямую материальную поддержку до общей стоимости пакета поддержки в 2,2 миллиарда шведских крон.

"Сегодня правительство приняло решение о дополнительных поправках к бюджету, которые включают в себя предложение о новом пакете поддержки Украины. Война России в Украине продолжается беспощадно, и Украина выразила просьбу о поддержке, например, в виде боеприпасов, запасных частей, пехотной техники и современной боевой авиационной системы", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны скандинавской страны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция выделила более 20 миллиардов шведских крон в тринадцати пакетах военной помощи.

В 14-ый пакет военной помощи входят:

155-мм артиллерийские снаряды для нескольких западных артсистем, уже переданных Украине;

запасные части и боеприпасы для БМП CV90;

пехотное снаряжение (бронежилеты и автоматы);

вездеходы;

носилки;

приборы ночного видения и бинокли;

зимнее обмундирование;

оборудование для спутниковой связи для передачи голосовых, видео и текстовых сообщений.

Помимо перечисленного оборудования и снаряжения Швеция планирует расширить свое участия в возглавляемой Великобританией операции Interflex и в обучении по разминированию.

Базовая подготовка Interflex направлена ​​на обучение 30 тысяч украинских новобранцев каждые три месяца. Швеция планирует в 2024 году привлечь к участию в программе до 120 своих армейских инструкторов.

Украинские офицеры, которые проходят обучение квалифицированному разминированию в Литве, после окончания подготовки получат статус инструкторов и смогут в дальнейшем самостоятельно готовить новобранцев. В обучении примут участие 5 шведских инструкторов.

Правительство Швеции также планирует пожертвовать стоимость подписки на подаренные спутниковые системы связи для ВСУ.

Напомним, в сентябре украинские пилоты прошли подготовку на шведских истребителях Gripen. Подготовка включала испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, а также инструктажи для наземного персонала.

Ранее Фокус писал о том, что тестирование украинскими летчиками шведских истребителей Gripen является одним из трех шагов для получения Украиной самолетов. В ОП объяснили, что еще нужно для получения шведских истребителей.