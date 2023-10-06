Армия США выделяет 84 млн долларов на закупку саперных костюмов следующего поколения

Новый саперный костюм сочетать технологичность и комфорт для военных. Камеры будут помогать выявлять опасные предметы, а крой системы сделан для большего удобства.

Американская дочерняя компания QinetiQ получила контракт от армии США на разработку усовершенствованного защитного костюма (NGABS) для саперов. Об этом сообщает Army Technology.

Производитель заменит защитные костюмы для саперов, которые используются в армии США последние 20 лет. Контракт на 84 млн долларов предусматривает поставку 700 усовершенствованных костюмов следующего поколения в течение следующих 5 лет. В QinetiQ заявили, что саперы выполняют одну из самых опасных для жизни задач, поэтому нужно иметь современные средства безопасности.

NGABS обеспечивает мобильность для сапера, а также круговую баллистическую защиту. Кроме этого костюм меньше весит и имеет модульный набор датчиков.

"Наша команда усердно работала над улучшением опыта солдата в NGABS благодаря повышению мобильности и живучести в конструкции костюма", — заявил Стив Ивики, исполнительный вице-президент QinetiQ.

Костюм оснастили сенсорными системами для расширения возможностей военных в условиях низкой освещенности или ночью. Также система способна обнаруживать объект размером с человека на расстоянии до 150 метров. Для этого есть дневная камера и тепловизионная. Qinetiq разработала костюм в партнерстве с MedEng, компанией, которая имеет опыт поставки противоминных костюмов для вооруженных сил США.

Однако кроме технологического оборудования разработчики уделили отдельное внимание комфорту сапера. Костюм имеет уменьшенный вес, а также уменьшает вероятность усталости. NGABS оптимизировали для удобного надевания, для этого система имеет специальную конструкцию и крой.

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