Ястребы демократии уже не те: почему правые республиканцы не хотят помогать Украине, — NYT

Годами республиканцы отличались верой в американскую армию, которая защищает демократию во всем мире, но вопрос Украины стал лакмусовой бумагой накануне выборов.

Конфликт республиканцев в Капитолии, который дошел до отставки спикера Палаты представителей, показывает, что помощь Украине стала лакмусовой бумажкой для республиканцев. Об этом сообщает The New York Times.

Долгое время именно республиканцы отличались верой в мощную американскую армию, которая защищает демократию во всем мире. Однако в вопросе поддержки Украины все меняется, что значительно усложняет администрации Байдена выполнять обещание помогать Киеву "столько, сколько нужно".

Некоторые республиканцы уже давно придерживаются изоляционистских взглядов на усилия Украины. Они говорят, что вложение миллиардов в Киев может привести к лобовому конфликту с РФ. Во времена президента Дональда Трампа был принцип "Америка прежде всего", но его не поддерживали большинство законодателей. Драма, которая развивается в Палате представителей показывает, что правые идеи набирают обороты среди республиканцев.

За последние несколько дней республиканцам удалось изъять миллиарды военной и гуманитарной помощи, которую просил Байден из законопроекта о временных расходах. Они сплотили большинство своих коллег в Палате представителей, чтобы проголосовать против финансирования программы обучения и оснащения украинских войск. А небольшая фракция сторонников жесткой линии объединилась с демократами, чтобы отправить в отставку республиканца Кевина Маккарти. Его обвинили в тайном соглашении с Байденом по финансированию Украины.

Хотя скептики все еще составляют меньшинство в Конгрессе, резкое изменение настроений республиканцев привело к тому, что сторонники Украины в партии разгневаны и встревожены. Они пытаются выяснить, как недостаток финансирования помешает Украине на поле боя.

После летних каникул республиканцы стали еще более критичными в вопросе помощи Украине.

"Это очень непопулярный вопрос — не только среди избирателей-республиканцев, но и среди американцев", — сказала член Конгресса Марджори Тейлор Грин, которая выступает против финансирования Украины.

Другой республиканец Джон Кертис неоднократно поддерживал выделение помощи Украине, но сейчас присоединился к критикам поддержки. Он хочет услышать от Джо Байдена, каков путь к победе, подотчетность расходов, и как НАТО помогает Украине.

"Я поддерживаю Украину в ее войне. Я поддерживаю продолжение финансирования их усилий, но это базовые вопросы, которые поставила бы любая организация при заключении сделки. Чтобы продолжать тратить деньги налогоплательщиков штата Юта, Конгресс должен получить ответы на эти вопросы", — заявил Кертис.

Напомним, 6 октября СМИ писали, что Джо Байден не смог объяснить американцам, что помощь Украине в интересах страны.

4 октября журналисты заявляли, что помощь Украине от США зависит от того, кто заменит Кевина Маккарти.