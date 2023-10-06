"Полноценная бригада": Россия вербует в армию наемников из Сербии, — СМИ

По данным журналистов, под этот проект была продумана целая система: иностранцев, прилетающих в Россию, размещали во временном общежитии, всеми их документами должен заниматься специальный нотариус, а оформление контрактов происходит уже в Королеве.

РФ набирает в свою армию сербских наемников и размещает их в жилых помещениях в Подмосковье с намерением создать полноценную бригаду из сербских солдат. Об этом сообает российская служба BBC.

Согласно данным издания, сербских наемников зачисляют в состав 106-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Вербовкой и организацией этого процесса занимаются различные лица, включая сербского командира Давора Савичича, который участвует в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года, лидера движения "Ночные волки" Александра "Хирурга" Залдостанова, а также Марко Милошевича, сына экс-президента Югославии, который проживает в России.

"Русская служба BBC изучила запись одного из совещаний с участием Давора Савичича, во время которого он заявил, что берется сформировать к осени 2023 года полноценную сербскую бригаду в составе 106-й тульской дивизии ВДВ, завербовав в нее до тысячи граждан Сербии.

Для данного проекта в Подмосковье была разработана комплексная система. Иностранных граждан, прибывающих в Россию, временно размещают в специальном общежитии, которое находится поблизости от лыжного стадиона в Красногорске. Вся необходимая бумажная работа, связанная с их документами, осуществляется специальным нотариусом, а официальное заключение контрактов происходит уже в городе Королев.

3 августа в британской разведке рассказали, что Российская Федерация вербует граждан соседних стран и мигрантов Центральной Азии, чтобы те приняли участие в войне против Украины. В Армении и Казахстане появились рекламы, в которых гражданам предлагали 5140 долларов начального платежа и зарплаты от 1973 долларов за участие в войне. Также Россия обращалась к этническим русским в северной Костанайской области Казахстана.

Напомним, 12 сентября в росСМИ появилась информация о том, что Россия выделила более четырех тысяч земельных участков для тех, кто вернулся с войны против Украины. Большинство из земель было выделено на временно оккупированных территориях и Крыму. В частности, по меньшей мере 743 человека получили сертификаты и документы на эти участки.