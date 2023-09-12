Хотят привлечь новых контрактников: РФ обещает оккупантам бесплатную землю за участие в "СВО"

По данным журналистов, в пяти регионах России, а также в Крыму и Севастополе уже начали выделять землю − заготовили как минимум 4 228 участков.

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В России было выделено более четырех тысяч земельных участков для ветеранов, вернувшихся после участия в военных действиях против Украины. Большинство были предоставлены во временно оккупированных территориях, включая Крым. Об этом сообщает российское издание "Верстка".

Информация свидетельствует о том, что планируется предоставление бесплатных земельных участков оккупантам в 49 из 89 российских регионов.

По данным "Верстки", начались выделения земельных участков в пяти регионах России, а также в Крыму и Севастополе. На данный момент подготовлено как минимум 4 228 участков, и не менее 743 человека уже получили сертификаты и документы на эти участки.

Во временно оккупированном Крыму "нарезали" участки в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.

В РФ выдают земли в Крыму Фото: Верстка

Оккупантам предоставляют участки земли размером от 4 до 20 соток для целей строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства или занятий садоводством.

В некоторых регионах военные попали в одну очередь с льготниками, в том числе с многодетными семьями.

В 11 регионах чиновники пообещали, что те, кто воевал в Украине, смогут получить землю вне очереди.

В первую очередь участки земли обещают предоставлять инвалидам и семьям погибших оккупантов, что может рассматриваться как попытка предоставить им дополнительную поддержку и возможность улучшить свои жизненные условия.

Также предоставление бесплатной земли может рассматриваться как одна из стратегий России для привлечения новых контрактников на военную службу. Это может быть сделано для стимулирования интереса к военной карьере и улучшения условий жизни военнослужащих и их семей.

При этом, по информации издания, часть участков находится в районах, где не проведены коммуникации − там нет ни водопровода, ни канализации, ни дорог.

В РФ выдают земли Фото: Верстка

В некоторых регионах России, где возникает проблема нехватки земли для выделения, предлагают альтернативный вариант вместо предоставления участков земли. В таких случаях предлагается выплачивать денежные компенсации. Например, в Воронежской области предлагается субсидия в размере 200 тысяч рублей, в Новосибирской области и в Коми – по 300 тысяч рублей, а на Ямале – миллион рублей.

При этом средняя отмечается, что рыночная стоимость одной сотки земли в Воронежской области составляет 84,9 тысячи рублей, а в Новосибирской − 78,5 тысячи рублей.

Недавно, Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных. Согласно документу, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на воинский учет в исправительных учреждениях без явки в военкомат.