Хочуть залучити нових контрактників: РФ обіцяє окупантам безкоштовну землю за участь у "СВО"

За даними журналістів, у п'яти регіонах Росії, а також у Криму і Севастополі вже почали виділяти землю — заготовили щонайменше 4 228 ділянок.

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У Росії було виділено понад чотири тисячі земельних ділянок для ветеранів, які повернулися після участі у військових діях проти України. Більшість було надано на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом. Про це повідомляє російське видання "Верстка".

Інформація свідчить про те, що планується надання безоплатних земельних ділянок окупантам у 49 із 89 російських регіонів.

За даними "Верстки", розпочалися виділення земельних ділянок у п'яти регіонах Росії, а також у Криму і Севастополі. Наразі підготовлено щонайменше 4 228 ділянок, і щонайменше 743 людини вже отримали сертифікати та документи на ці ділянки.

У тимчасово окупованому Криму "нарізали" ділянки в Сакському, Чорноморському, Роздольненському та Ленінському районах.

У РФ видають землі в Криму Фото: Верстка

Окупантам надають ділянки землі розміром від 4 до 20 соток для цілей будівництва житла, ведення особистого підсобного господарства або занять садівництвом.

У деяких регіонах військові потрапили в одну чергу з пільговиками, зокрема з багатодітними сім'ями.

В 11 регіонах чиновники пообіцяли, що ті, хто воював в Україні, зможуть отримати землю позачергово.

Насамперед ділянки землі обіцяють надавати інвалідам і сім'ям загиблих окупантів, що може розглядатися як спроба надати їм додаткову підтримку і можливість поліпшити свої життєві умови.

Також надання безкоштовної землі може розглядатися як одна зі стратегій Росії для залучення нових контрактників на військову службу. Це може бути зроблено для стимулювання інтересу до військової кар'єри і поліпшення умов життя військовослужбовців та їхніх сімей.

При цьому, за інформацією видання, частина ділянок розташована в районах, де не проведені комунікації — там немає ні водопроводу, ні каналізації, ні доріг.

У РФ видають землі Фото: Верстка

У деяких регіонах Росії, де виникає проблема нестачі землі для виділення, пропонують альтернативний варіант замість надання ділянок землі. У таких випадках пропонується виплачувати грошові компенсації. Наприклад, у Воронезькій області пропонується субсидія в розмірі 200 тисяч рублів, у Новосибірській області та в Комі — по 300 тисяч рублів, а на Ямалі — мільйон рублів.

При цьому середня зазначається, що ринкова вартість однієї сотки землі у Воронезькій області становить 84,9 тисячі рублів, а в Новосибірській — 78,5 тисячі рублів.

Нещодавно Міністерство оборони Російської Федерації виступило з пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Згідно з документом, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік у виправних установах без явки до військкомату.