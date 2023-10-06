"Не хватит даже для учений": Канада призывает увеличивать производство боеприпасов

Канада производит 3000 боеприпасов в месяц и несмотря на полномасштабную войну в Украине, они до сих пор не увеличили объемы. Командующий армией видит в этом угрозу для страны.

Начальник штаба обороны генерал канадской армии и представитель НАТО Уэйн Эйр во время выступления в парламенте призвал наращивать производство боеприпасов Канаде и другим союзникам по НАТО. Об этом сообщает CBC.

Ведущий офицер предупреждает союзников, что их дефицит боеприпасов достиг кризисного состояния. Он призвал к срочным действиям, чтобы нарастить производство критически важных артиллерийских боеприпасов. Он также добавил, что если интенсивность боевых действий будет такой же, как в Украине, то Канаде хватит боеприпасов на несколько дней.

Большинство стран НАТО подписывают контракты, чтобы нарастить производство, но этого до сих пор не сделала Канада.

Важно Rheinmetall получил крупный заказ на производство боеприпасов Украине и Германии

"Я очень обеспокоен нашими запасами боеприпасов. Силы высокой готовности НАТО просят нас иметь так называемые 30-дневные запасы. Если бы мы использовали боеприпасы [с] той же скоростью, с которой мы видим в Украине, в некоторых случаях мы бы исчерпались за несколько дней, а на пополнение запасов понадобились бы годы", — отметил Эйр.

По его оценкам Украина выстреливает по 5000 боеприпасов в сутки, чтобы отразить российское вторжение. Но проблема в том, что в Канаде есть 5 компания для производства снарядов. За месяц изготавливается 3000 155-мм боеприпасов. Однако несмотря на начало полномасштабной войны в Украине еще в феврале 2023 года, производство в Канаде не нарастили.

Кроме этого стране следует сосредоточиться на снарядах М-795, а не М-107, потому что они точнее, смертоноснее и имеют большую дальность и радиус взрыва. В Минобороны заявили, что сейчас продолжаются переговоры с производителями по поводу производства боеприпасов. Две частные компании предложили почти год назад создать производственную линию для изготовления М-795 за 200 млн долларов. Его одобрили и рекомендовали правительству.

"С тех пор оценки отрасли удвоились до 400 миллионов долларов, и сейчас мы пересматриваем эти инвестиции", — сказал представитель Минобороны, отвечающий за закупки, Трой Кросби.

Он также добавил, что деньги нужны только на производственные линии, на приобретение боеприпасов понадобятся отдельные инвестиции. Сейчас сроков принятия или непринятия предложения производителей нет. Но известно, что на строительство производственных линий уйдет 3 года.

Также в издании приводят данные поставки боеприпасов Украине. Было отправлено 5 партий на 40 тысяч 155-мм боеприпасов. Половина из них была приобретена в США, другая — взята со складов. Кроме артиллерийских снарядов были переданы танковые — 1800 105-мм боеприпасов. Эйр подытожил, что если тенденция сохранится, то некоторым странам едва будет хватать снарядов для проведения учений.

Напомним, в Италии заявили, что у них заканчивается оружие, которое можно передать Украине.

Также ВМС США заказали новаторские боеприпасы к корабельной пушке Mk110.