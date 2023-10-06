Украинские "Острые Картузы" показали новое кладбище техники ВС РФ на Луганщине (фото)

Силы обороны Украины десятками уничтожают российскую технику на Луганщине. "Острые Картузы", среди прочего, ликвидировали новейший российский танк Т90 "Прорыв".

В Луганской области за два дня украинские военные уничтожили более десяти российских танков. Фото с "кладбища" техники оккупантов 6 октября опубликовали бойцы спецподразделения Национальной гвардии Украины "Острые Картузы".

"Луганщина. Здесь сейчас идут активные боевые действия, которых наша планета не видела уже несколько десятилетий", — говорится в сообщении.

По словам военных, на территории в 2 квадратных километра только за два дня было уничтожено 10 танков ВС РФ.

"И это только маленький кусочек фронта", — добавляют в спецподразделении.

Бойцы рассказывают, что среди техники наблюдается и новый российский танк Т90 "Прорыв".

"На одной из фотографий он стоит почти целый, только гусянка слетела", — отмечают "Острые Картузы".

Напомним, 11 сентября блогер и волонтер Сергей Стерненко показал видео поражения танка РФ бойцами подразделения "Острые Картузы". Уничтожение этого российского танка произошло посреди лесополосы на левом берегу Днепра, где оккупанты пытались замаскировать своего "хищного зверя".

Также сегодня, 6 октября, командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский объявил о ликвидации российской станции радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" на Таврическом направлении и о потере врагом 323 человек в личном составе.