"Ущерб был огромным": Украина ждет зиму с ослабленной энергосистемой, – Reuters

По словам журналистов, генерирующие мощности Украины сократились примерно вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Производительность из почти 37 ГВт упала более чем на 19 ГВт из-за поврежденного или уничтоженного оборудования.

Украине грозит вторая зима длительных отключений электроэнергии из-за постоянных атак ВС РФ на энергетическую инфраструктуру, которая стала более уязвимой, чем год назад. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, в последние месяцы украинские инженеры усердно трудились над ремонтом поврежденного оборудования. Кроме того, Вооруженные силы значительно улучшили состояние противовоздушной обороны. Однако полностью завершить подготовку к зиме не удалось.

Руководитель энергетической группы в отделе расширения Европейского Союза Маркус Липпольд заявил, что много усилий было потрачено на восстановление поврежденной энергосистемы.

"И смогли ли мы создать дополнительную устойчивость? Находимся ли мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю", — сказал он.

По его словам, все усилия не прошли даром, однако работу необходимо продолжать.

Издание сообщило, что ущерб, который был нанесен российскими войсками энергосистеме зимой, был огромным. Украина отказывается делиться подробными данными о последствиях атак, рассматривая их как конфиденциальную информацию. Однако еще в июне ООН подсчитала, что генерирующие мощности Украины сократились примерно вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Производительность из почти 37 ГВт упала более чем на 19 ГВт из-за поврежденного или уничтоженного оборудования.

Исследовательский центр Киевской школы экономики оценил прямой ущерб энергетической инфраструктуре Украины по состоянию на июнь в 8,8 млрд долларов.

Напомним, что эксперты рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону. Через полтора месяца в Украине стартует отопительный сезон, но до сих пор неясно, насколько энергетика страны готова к зиме, которая будет проходить под угрозой обстрелов со стороны ВС РФ.