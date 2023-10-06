Повелся на угрозы РФ и опозорился: Запад не дал Украине оружие для современной войны, — СМИ

По словам профессора Филлипа О'Брайана, в Кремле не раз блефовали эскалацией, а Европа и США повелись на громкие заявления. Однако атаки на Севастополь показали, что риторика Москвы в этом случае была пустой.

США и Запад опозорились, когда повелись на угрозы России и не стали передавать оружие Украине для ведения современной войны. Об этом сообщил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрю в Шотландии Филипп Пейсон О'Брайан в своей статье для The Atlantic.

По его словам, США стоило намного раньше дать Украине оружие дальнего радиуса действия.

"Слишком долго западные союзники Украины в основном вооружали эту страну для ведения карикатуры на современную войну, а не реальной войны", — написал он.

Эксперт отметил, что именно из-за этого контрнаступление ВСУ на юге продвигается так медленно. Так, украинские силы смогли оттеснить российские войска там, где их оборона была самой слабой. Для того чтобы продвигаться активнее, Украине нужно либо искать такие места и дальше, либо создавать их, осуществляя удары по военной инфраструктуре врага в тылу.

О'Брайан заявил, что самая успешная кампания России в этой войне была направлена на запугивание Запада. В Кремле не раз блефовали эскалацией, а Европа и США повелись на громкие заявления. Однако атаки на Севастополь показали, что риторика Москвы в этом случае была пустой.

"То, что эта уловка увенчалась успехом, является позором, и западные страны должны перестать вестись на это", — сообщил профессор.

Эксперт заявил, что США не должны снова повторять ту же ошибку. Так, у американских военных есть ракеты класса "воздух-земля" AGM-158, которые можно было бы передать Украине. Кроме того, Вашингтон может передать Киеву ракеты JASSM, а Германия – ракеты Taurus.

"Все это оружие дало бы Украине огромный арсенал, позволяющий разрушить всю логистическую систему России на оккупированных территориях", — заявил О'Брайан.

По его словам, Украина должна выиграть войну как можно быстрее, ведь это лучший способ ограничить будущие разрушения и жертвы.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне планируют продление помощи Украине. По словам замминистра обороны США Кэтлин Хикс, пока их ведомство не рассматривает возможность "перепрограммирования" денег, выделенных на другие сферы.