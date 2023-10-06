Рассматривают варианты: в Пентагоне планируют продление помощи Украине

По словам замминистра обороны США Кэтлин Хикс, пока их ведомство не рассматривает возможность "перепрограммирования" денег, выделенных на другие сферы.

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США имеют различные способы финансирования военной поддержки Украины, но на данный момент не планируют перераспределять средства из других областей. Об этом сообщает первый замминистр обороны США Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg.

Она сделала акцент на том, что США имеют варианты продления помощи для Украины даже в случае отказа Конгресса в одобрении последнего предложения администрации президента Джо Байдена.

По ее утверждению, Пентагон на данный момент не рассматривает варианты "перепрограммирования" средств, выделенных для других областей.

Хикс подчеркнула, что в настоящее время Пентагон уделяет внимание принятию нового бюджета на финансовый год 2024, а не перераспределению ранее выделенных средств на потребности Украины.

Напомним, президент США пытается заверить союзников США, что военная помощь Украине продолжится, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе, которые выступают против этого. По словам источников издания Axios, команда Байдена сообщает союзникам, что работает над соглашением с конгрессменами.

Ранее, 2 октября, мы сообщали, что в Пентагоне обратились к Конгрессу США с призывом нарастить финансирование помощи Украине, так как в противном случае возможны проблемы со снабжением. В американском оборонном ведомстве заявили, что им уже пришлось замедлить пополнение своих запасов оружия