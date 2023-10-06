Розглядають варіанти: у Пентагоні планують продовження допомоги Україні

За словами заступника міністра оборони США Кетлін Гікс, поки що їхнє відомство не розглядає можливість "перепрограмування" грошей, виділених на інші сфери.

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США мають різні способи фінансування військової підтримки України, але наразі не планують перерозподіляти кошти з інших областей. Про це повідомляє перший заступник міністра оборони США Кетлін Гікс в інтерв'ю Bloomberg.

Вона зробила акцент на тому, що США мають варіанти продовження допомоги для України навіть у разі відмови Конгресу у схваленні останньої пропозиції адміністрації президента Джо Байдена.

За її твердженням, Пентагон наразі не розглядає варіанти "перепрограмування" коштів, виділених для інших областей.

Гікс підкреслила, що наразі Пентагон приділяє увагу ухваленню нового бюджету на фінансовий рік 2024, а не перерозподілу раніше виділених коштів на потреби України.

Нагадаємо, президент США намагається запевнити союзників США, що військова допомога Україні продовжиться, незважаючи на зростаючу кількість республіканців у Конгресі, які виступають проти цього. За словами джерел видання Axios, команда Байдена повідомляє союзникам, що працює над угодою з конгресменами.

Раніше, 2 жовтня, ми повідомляли, що в Пентагоні звернулися до Конгресу США із закликом наростити фінансування допомоги Україні, оскільки в іншому разі можливі проблеми з постачанням. В американському оборонному відомстві заявили, що їм уже довелося уповільнити поповнення своїх запасів зброї