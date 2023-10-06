От штрафа до 5 лет тюрьмы: спикер ТЦК назвал наказание за отказ от повестки

Лицо, которое не выполняет мобилизационное распоряжение, может оказаться за решеткой. Такие последствия ожидаются в том случае, если человек прошел ВВК, но в определенную дату не прибыл на мобилизационный пункт.

Игнорирование "боевой" повестки предусматривает открытие уголовного дела, но другие сообщения в случае их подписи грозят административной ответственностью. Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью Telegraf сообщил подробности.

Он отметил, что в случае отказа гражданина получать повестку или расписываться, представитель ТЦК может составить протокол об административном правонарушении. Размер штрафа (в условиях особого периода) составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть, от 850 до 1700 гривен.

Если игнорировать повестку, которая была выдана с целью уточнения военно-учетных данных, тоже грозит штраф.

Игнорирование "боевой" повестки уже имеет другие последствия. Лицо, которое не выполняет мобилизационное распоряжение, уже может оказаться за решеткой. Такие последствия ожидаются в том случае, если человек прошел ВВК, но в определенную дату не прибыл на мобилизационный пункт.

"Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", — пояснил Истомин.

Мобилизация в Украине и повестки в почтовом ящике

Роман Истомин 6 октября рассказал, что повестка, которая помещена в почтовый ящик или передана с помощью третьей стороны, не имеет юридической силы. Она должна быть вручена непосредственно в руки адресата. По его словам, повестка считается врученной только тогда, когда она подписана гражданином, которому адресуется.

Напомним, 6 октября стало известно, могут ли родственники погибших гражданских получить отсрочку. В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указано, к какой категории граждан (военных или гражданских) должны принадлежать погибшие или пропавшие без вести украинцы, родственники которых имеют право на отсрочку от мобилизации.