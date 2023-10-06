Мобилизация в Украине: могут ли родственники погибших гражданских получить отсрочку

В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указано, к какой категории граждан (военных или гражданских) должны относиться погибшие или пропавшие без вести украинцы, родственники которых имеют право на отсрочку от мобилизации.

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Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" во время военного положения часть военнообязанных граждан могут получить отсрочку от мобилизации. В частности, право на отсрочку имеют близкие родственники военнослужащих, которые погибли или пропали без вести в ходе боевых действий. В Министерстве обороны и Комитете по нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины разъяснили, распространяется ли это положение на родственников погибших гражданских лиц. Об этом сообщает 24 канал.

Отсрочка от мобилизации для родственников погибших – что говорит закон

Согласно изменениям, внесенным в Закон о мобилизации еще в июле 2022 года, в девятом абзаце части 3 статьи 23 указано, что призыву на военную службу во время мобилизации и военного положения не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести "во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".

В соответствии с украинским законодательством, близкими родственниками считаются:

муж / жена;

сын / дочь;

отец / мать;

родители отца и матери;

братья и сестры, родные хотя бы по одному из родителей.

Другие родственники, не перечисленные в списке, не входят в категорию близких. Соответственно, их гибель не дает права на отсрочку от мобилизации.

Комментарии Минобороны и Комитета ВР по нацбезопасности

В законе не уточняется статус погибших или пропавших людей, чьи родственники имеют право на отсрочку. Положение закона не содержит ограничений или указаний на то, что погибшие или пропавшие без вести должны быть военнослужащими или гражданскими лицами. Также не уточняется, при каких обстоятельствах они погибли или пропали, участвовали ли в боевых действиях, контртеррористический операциях или их подготовке. Действие закона также не ограничивается зоной непосредственных боевых действий, оккупированными или прифронтовыми территориями.

В Комитете нацбезопасности подчеркнули, что предоставленное разъяснение не имеет статуса официального толкования. В Минобороны отметили, что согласны с позицией Комитета ВР по этому вопросу.

"Указанная норма Закона не содержит ограничений относительно того, к какой категории (военных или гражданских) должны принадлежать погибшие и пропавшие без вести близкие родственники военнообязанных граждан Украины, чтобы на них распространялось действие Закона", – сообщили в Министерстве обороны.

Напомним, в ТЦК рассказали, кого коснется мобилизация. Призваны будут не все мужчины, но все военнообязанные должны понимать, что, скорее всего, им придется защищать свою страну с оружием в руках.

Ранее Фокус писал о том, что запрещено делать представителям ТЦК и где они могут вручать повестки. При этом повестка считается врученной, только после подписи военнообязанного.