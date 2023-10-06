Вручение повесток во время мобилизации: что запрещено делать представителям ТЦК

Сотрудники военкоматов могут вручать повестки в тех местах, в которых считают нужным. Водители могут получить документ о вызове в ТЦК на блокпосте.

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Представители Территориального центра комплектации и социальной поддержки имеют ряд запретов при вручении повесток. Об этом сообщил пресс-офицер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью Telegraf.

"Мобилизация — это государственный процесс, поэтому к нему подключены органы местного самоуправления, которые ведут первичный воинский учет. Определенные должностные лица в этих органах на запрос ТЦК разносят повестки, подписанные начальником терцентра комплектования", — сказал Роман Истомин.

Он отметил, что повестка является врученной только после подписи военнообязанного. Тогда как оставленная в почтовом ящике или переданная родственниками или друзьями — не имеет юридической силы.

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По словам Истомина, в Украине нет ни одной законодательной нормы, которая определила бы, где представители ТЦК и СП должны вручать повестки, поэтому они осуществляют меры оповещения там, где считают нужным, в том числе и через адресные оповещения.

Однако представители ТЦК имеют определенные запреты. Им запрещено применять силу — удерживать, бить — если военнообязанный отказывается расписываться в повестке. Также запрещено задерживать человека и против его воли доставлять в полицейский участок или ТЦК.

Кроме этого, запрещено забирать документы, телефон, заходить на частную территорию без полиции и определенных оснований. Также военкомы не могут останавливать общественный транспорт и другие машины для того, чтобы раздать повестки. Однако на блокпостах могут вручить повестку в случае необходимости.

"В Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки были внесены правки, которые позволяют вручать повестки военнообязанным не только в пределах ТЦК, где они стоят на учете, а в любом городе, районе или области Украины", — добавил Роман Истомин.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что повестка должна быть вручена непосредственно в руки адресата. Это могут сделать не только сотрудники ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления.

Председатель Адвокатского объединения "Кравец и партнеры" адвокат Ростислав Кравец заявил, что некоторых военным могут повторно призвать в ряды ВСУ во время мобилизации. В частности, это касается тех, кто был уволен из украинской армии.