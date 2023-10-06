Мобилизация в Украине: нужно ли идти в военкомат, если нашли повестку в почтовом ящике

По словам военкома Романа Истомина, повестка считается врученной только тогда, когда она подписана гражданином, которому адресуется.

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Повестка, помещенная в почтовый ящик или переданная посредством третьей стороны, лишена юридической силы. Она должнв быть вручена непосредственно в руки адресата. Об этом сообщает спикер Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина в интервью Telegraf.

Он пояснил, что мобилизация в Украине представляет собой государственный процесс, и поэтому вручение повесток военнообязанным может осуществляться не только сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, но и с участием органов местного самоуправления.

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Определенные лица, назначенные военкоматами и принадлежащие к местным органам власти, могут выполнять функцию распространения повесток. Однако важно отметить, что эти повестки должны быть предварительно подписаны начальником терцентра комплектования для официального и юридически действительного уведомления военнообязанных.

"Повестка считается врученной только тогда, когда она подписана гражданином, которому адресуется. Оставленная в почтовом ящике, переданная через родственников, соседей и т.п. повестка не имеет юридической силы", — объяснил Истомин.

При этом спикер подчеркнул, что законом не урегулировано, где именно нужно вручать повестки. Поэтому представители военкоматов делают это там, где считают нужным. В том числе занимаются и адресным оповещением.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ. По его словам, решение по каждому случаю рассматривает ВВК. Кроме этого, существует список тяжелых болезней, которые считаются основанием для снятия с воинского учета.

Ранее сообщалось о заболеваниях, которые определяют военнообязанного ограниченно годным к военной службе. Однако в таком случае могут мобилизовать в случае крайней необходимости.