Мобілізація в Україні: чи потрібно йти до військкомату, якщо знайшли повістку в поштовій скриньці

За словами воєнкома Романа Істоміна, повістка вважається врученою тільки тоді, коли вона підписана громадянином, якому адресується.

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Повістка, поміщена в поштову скриньку або передана за допомогою третьої сторони, позбавлена юридичної сили. Вона має бути вручена безпосередньо в руки адресата. Про це повідомляє речник Полтавського обласного ТЦК і СП майора Романа Істоміна в інтерв'ю Telegraf.

Він пояснив, що мобілізація в Україні є державним процесом, і тому вручення повісток військовозобов'язаним може здійснюватися не тільки співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а й за участю органів місцевого самоврядування.

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Певні особи, призначені військкоматами та належні до місцевих органів влади, можуть виконувати функцію розповсюдження повісток. Однак важливо зазначити, що ці повістки мають бути попередньо підписані начальником терцентру комплектування для офіційного та юридично дійсного повідомлення військовозобов'язаних.

"Повістка вважається врученою тільки тоді, коли вона підписана громадянином, якому адресується. Залишена в поштовій скриньці, передана через родичів, сусідів тощо повістка не має юридичної сили", — пояснив Істомін.

При цьому спікер наголосив, що законом не врегульовано, де саме потрібно вручати повістки. Тому представники військкоматів роблять це там, де вважають за потрібне. Зокрема, займаються й адресним оповіщенням.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, з якими захворюваннями можуть мобілізувати до лав ЗСУ. За його словами, рішення щодо кожного випадку розглядає ВЛК. Крім цього, існує список важких хвороб, які вважаються підставою для зняття з військового обліку.

Раніше повідомлялося про захворювання, які визначають військовозобов'язаного обмежено придатним до військової служби. Однак у такому разі можуть мобілізувати в разі крайньої необхідності.