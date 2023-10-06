Нацгвардия закупила ткань для пошива формы на 60% дороже, — предприниматель

Фирма "Трейд-Прим", по словам украинского предпринимателя Александра Соколовского, не имеет никакого швейного производства и занимается сельхозпродукцией, но сумела заключить прибыльный контракт с Национальной Гвардией Украины.

Нацгвардия закупила зимней формы на 193 млн гривен у иностранных компаний, хотя украинская фирма предлагала цену на 60% дешевле. Об этом заявил владелец предприятия "Текстиль-контакт" Александр Соколовский в Facebook.

По его словам, фирма "Трейд-Прим", которая якобы реализовала одежду, не имеет никакого швейного производства и занимается сельскохозяйственной продукцией. Соглашение как будто заключили вне системы Прозоро. Компанию Соколовский заподозрил в недобропорядочности, ведь, по его словам, основателя обвиняли в скандалах с "турецкими строителями", которых он пригласил накануне войны для ремонта аэропорта.

"Кажется, что зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, а может не дождутся ее вообще", — пояснил Соколовский.

Владелец предприятия "Текстиль-контакт" отметил, что с закупками летней формы также Нацгвардия его удивила. По его словам, в 2023 году была начата "давальческая схема". Сначала закупили ткань, а затем провели закрытую процедуру отбора, кто возьмется за ее пошив.

Соколовский обратил внимание на то, что выбрали компанию посредника ООО "Шеврон-Киев" без производственных мощностей. Она набрала объемы на сотни миллионов, законтрактовалась на десяток позиций — от КЛП (костюм летний полевой) до кепи. Автор сообщения отметил, что из 48 тысяч таких костюмов они на начало октября смогли поставить только 1000 единиц, когда лето уже давно закончилось.

"Закупки НГ до сих пор закрыть, никаким Прозорро (как в МО) там и не пахнет", — добавил Александр Соколовский.

Скандал с закупкой формы для ВСУ

В августе народный депутат Ярослав Железняк заявил, что фирма, у которой Минобороны закупило форму для ВСУ, оказалась фиктивной. По его словам, представители Минобороны подтвердили, что начали сотрудничество с так называемой турецкой компанией "Vector Avia", которая предлагала поставки формы для украинских военных. В рамках этого соглашения ведомство сделало полную предоплату в размере 30 миллионов долларов. Однако такой фирмы не существует.

Напомним, 6 октября ветеран войны с РФ назвал проблемы обеспечения ВСУ. Военный, который потерял обе ноги, заявил, что в ВСУ регулярно отправляют некачественные турникеты.