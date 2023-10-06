Несмотря на ситуацию в Конгрессе: США готовят новый оборонный пакет Украине, — СМИ

По информации журналистов, состав следующего пакета военной помощи Украине пока неизвестен. Он должен быть обнародован в среду, 11 октября, на 16-м заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

Администрация президента Джо Байдена объявит о новом пакете вооружений для Украины на следующей неделе, пишет Reuters.

США продолжат оказывать помощь Украине, поскольку Пентагон может использовать денежные средства, обнаруженные из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки, сообщили изданию официальные лица.

"Эти деньги позволили администрации Байдена отправить Киеву оружие, припасы и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из законопроекта о временных расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные с целью предотвратить приостановку работы правительства", — подчеркивает агентство.

Состав следующего пакета помощи в области вооружений все еще формируется и должен быть обнародован в среду, 11 октября, на 16-м заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. Как сообщили инсайдеры, ключевым вопросом заседания будет помощь в сфере безопасности.

"Ожидалось, что стоимость пакета помощи составит около 200 миллионов долларов и будет включать аналогичные боеприпасы и наземную технику, которые были в недавних пакетах помощи", — замечает Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Байден пообещал пополнить запасы оружия, отправленного в Украину. Однако, по словам экспертов, истинная стоимость доставки оружия измеряется при покупке замены. Вместе с тем, Конгресс мог бы продолжить расширение PDA, которое разрешает президенту переводить товары и услуги со складов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

"Увеличение PDA не потребует утверждения новых средств, хотя замена вооружения потребует новых денег", — замечают эксперты.

Администрация Байдена также рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для направления Украине дополнительной военной помощи, сообщил Reuters американский чиновник.

Помощь Украине — что происходит

Президент США Джо Байден просил американский Конгресс одобрить еще 24 миллиарда долларов, связанных с Украиной. Сторонники Украины среди республиканцев и демократов надеялись, что это могло быть принято в рамках законопроекта о расходах бюджета. Запрос все еще находится на рассмотрении.

Тем не менее у Пентагона, сообщают источники издания, все еще есть около 5,4 миллиарда долларов, оставшихся после того, как в июне этого года Пентагон обнаружил, что переоценил стоимость оружия, поставляемого в Украину, на 6,2 миллиарда долларов.

"Если Конгресс не выделит новых денежных средств для закупки замены, а у Пентагона закончатся деньги, которые он может перепрограммировать для поддержания выполнения корпоративных контрактов, США, Украина и производители оружия будут вынуждены предпринять другие шаги для восполнения запасов", — констатирует агентство.

Как поясняет Reuters, перепрограммирование — инструмент, используемый для перемещения средств на счета Министерства обороны для удовлетворения неотложных потребностей.

"Он может быть задействован для покупки оружия у производителей, таких как Lockheed Martin, который производит управляемую ракетную систему залпового огня, и General Dynamics, производящий 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. И то, и другое имеет важное значение для Украины", — подчеркивает агентство.

Помощь США Украине может частично зависеть от того, кто займет пост спикера Палаты представителей после того, как республиканец Кевин Маккарти был отстранен от этой должности. Некоторые из его возможных преемников решительно поддерживают помощь Киеву. Вместе с тем есть те, кто категорически против.

"Демократы решительно поддерживают помощь Украине, настаивают на том, что Конгресс поддержит продолжение помощи. Многие республиканцы в Сенате, в том числе влиятельные фигуры, такие как лидер республиканцев Митч МакКоннелл, также пребывают на этой позиции", — замечает Reuters.

Напомним, Фокус писал, что в Администрации президента США ищут новые способы финансирования Украины.

Ранее, 2 октября, Фокус сообщал, что в Пентагоне обратились к Конгрессу США с призывом нарастить финансирование помощи Украине, так как в противном случае возможны проблемы со снабжением. В американском оборонном ведомстве заявили, что им уже пришлось замедлить пополнение своих запасов оружия.